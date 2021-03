Jenifer est-elle enceinte ? Elle fait une très grosse annonce sur les réseaux sociaux ! Un nouvel album ?

Cela faisait maintenant plusieurs mois que personne n’avait eu l’occasion d’entendre une nouvelle chanson de la jeune chanteuse qui n’a par habitude pas froid aux yeux. Il se trouve que Jenifer ne cesse de faire parler d’elle depuis ces derniers mois avec une façon très particulière, comme on a pu le voir en particulier.

Il se trouve que cette dernière n’a pas hésité à prendre la parole ces derniers mois, notamment avec la crise sanitaire du coronavirus qui l’a vraiment impactée personnellement. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Jenifer a pu voir de nouvelles règles arriver dans The Voice, à cause de la pandémie et afin de pouvoir limiter la propagation du virus qui fait encore des millions de morts partout dans le monde.

Jenifer fait une très grosse annonce sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup de bruit

C’est une nouvelle que personne n’était en mesure d’attendre concernant la chanteuse Jenifer : personne n’aurait pu penser que la jeune femme allait pouvoir sortir un nouvel album pendant cette période qui est très difficile à vivre pour des millions de français. Si pour le moment, personne n’en sait plus exactement, il se trouve que l’on va pouvoir probablement découvrir une toute nouvelle annonce dans les prochaines semaines ou les prochains mois, en fonction des choix qui seront faits.

En effet, il se trouve que tout porte à croire que Jenifer pourrait bien être en train de réaliser un nouvel album, suite à des photos qui ont fuité sur les réseaux sociaux. On se souvient notamment de son dernier album de reprises qui avait fait un très gros carton, mais qui avait laissé les fans sur leur faim. Heureusement, la chanteuse Jenifer n’a pas dit son dernier mot et on peut penser qu’elle devrait revenir très bientôt avec de nouvelles chansons.

Il se trouve que l’on a pu justement la voir en studio dans des photos qu’elle a décidé de publier sur les réseaux sociaux : de quoi rendre les fans complètement dingues ! Sur un des clichés, on peut voir clairement que la chanteuse Jenifer est bien dans un studio de musique et que l’ordinateur qui est au fond a l’air de contenir des pistes de voix !

Mais pour couronner le tout, ce n’est pas la seule nouvelle qui fait parler d’elle concernant Jenifer. En effet, les rumeurs folles circulent autour de sa potentielle grossesse…

Les fans de Jenifer sont persuadés qu’elle est enceinte : mais qu’en est-il dans la réalité ?

Tout le monde se demande donc quand la jeune chanteuse Jenifer aura son premier enfant ! Mais il semblerait que pour certains fans, ce ne soit qu’une question de quelques mois. On a en effet pu la voir dans des vêtements très amples récemment, comme pour pouvoir cacher son ventre.

A ce jour, tout le monde est dans l’attente de cette grande nouvelle qui n’a pour le moment malheureusement pas été encore confirmée par Jenifer, la principale intéressée. Alors que la chanteuse a décidé de remettre à plus tard la sortie de son album pour le présenter “quand il sera prêt”, ce serait l’occasion pour Jenifer de parler de son enfant dans ses chansons…