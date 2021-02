Jenifer était-elle au concert des Enfoirés ? Voici la réponse que les fans attendent depuis si longtemps !

Avec la crise sanitaire, l’enregistrement du concert pour les Restos du Coeur a été quelque peu revu puisque le public n’était pas au rendez-vous. Sur les vidéos qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux, certaines personnes étaient tout de même présentes, mais la foule était bien absente à cause du coronavirus et des restrictions sanitaires qui font des ravages dans le monde de la culture. En ce qui concerne Jenifer, certains fans veulent savoir si elle était présente ou absente.

Jenifer n’aurait pas été présente lors de l’enregistrement

La chanteuse a été très malade comme elle avait pu le confier à Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon Poste. En effet, elle avait également annoncé via les réseaux sociaux que le coronavirus avait partagé une partie de son quotidien et les symptômes avaient été quelque peu désagréables. De plus, la jeune femme serait enceinte de son troisième enfant comme les fans auraient pu le découvrir lors de son dernier concert en streaming.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

Il ne serait donc pas surprenant que Jenifer soit absente à cause de son éventuelle grossesse, mais également de la crise sanitaire .

. Au vu des clichés et des vidéos qui circulent sur Internet, vous ne devriez pas trouver la chanteuse.

Pendant quelques jours, les artistes ont pu défiler, mais Jenifer était apparemment absente.

Il faudra bien sûr attendre la diffusion officielle du concert pour avoir une réponse fiable, mais celle qui était habituée de ce rendez-vous ne semblait pas être présente.

Il faut savoir que Jenifer n’a pas pu monter sur scène depuis quelques mois à cause de la crise sanitaire. Si au départ une jauge avait été appliquée, la France a rapidement bloqué l’accès au monde de la culture et les spectacles ont été annulés en cascade. De nombreux artistes se retrouvent dans une situation complexe et certains tentent de garder le lien si précieux avec les fans grâce au Web. De ce fait, Jenifer a pu donner un concert virtuel le 13 décembre dernier alors qu’elle était à l’Olympia. Elle n’a pas été la seule à envisager cette solution, car Matt Pokora avait aussi proposé un concert payant et en streaming. En ce qui concerne la potentielle grossesse, Jenifer ne semble pas avoir validé ou non cette thèse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

Des photos de Jenifer à The Voice

Il y a donc des rumeurs qui annoncent la grossesse de Jenifer, mais la chanteuse n’a pas forcément validé ou non cette hypothèse comme nous avons pu le préciser. De ce fait, la raison de son éventuelle absence au concert des Enfoirés n’est pas connue. Dans tous les cas, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment son compte Instagram. Elle a eu l’occasion de partager des clichés de The Voice puisque l’enregistrement serait au rendez-vous alors que la version pour les adultes sera diffusée prochainement sur TF1.

En effet, cette année, il y a du changement au niveau des jurés avec le retour de Florent Pagny et l’arrivée de Vianney qui n’a pas encore participé une seule fois à ce télé-crochet. Vous avez également une photo de son concert de la fin de l’année avec l’affiche de l’Olympia. Le Live Stream pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains mois si le monde de la culture reste toujours aussi fermé à cause de la crise sanitaire. En attendant, les fans aimeraient savoir si Jenifer est réellement enceinte de son troisième enfant ou s’il s’agit d’une rumeur de plus.

La diffusion du concert des Enfoirés sera effective sur TF1 dans les prochaines semaines.