Jenifer : la chanteuse et coach de The Voice serait enceinte ? De nombreux indices circulent !

La nouvelle du mariage de la coach de télé-réalité avec l’homme d’affaires Corse il y a un an a provoqué un véritable buzz sur la toile.

Aujourd’hui encore, la rumeur d’une prochaine grossesse circule sur le couple. Si Jenifer est restée longtemps sans se prononcer sur le sujet, les déclarations qu’elle a faites dernièrement permettent de savoir ce qu’il en est. Lisez la suite dans cet article.

Un prochain bébé pour Jenifer et Ambroise ?

Alors que la récente annonce de la chanteuse sur sa pause artistique est encore sur bien des lèvres, la chanteuse de 37 ans semble être de nouveau au cœur d’une polémique. En effet, il y a quelques semaines, Jenifer confiait qu’elle comptait prendre du temps pour s’occuper de sa famille. Cette annonce a été faite sur les réseaux sociaux. On pouvait y comprendre qu’elle ne saurait dire de manière exacte quelle sera la durée de cette pause. Elle pourrait bien durer deux semaines, un mois ou encore un an, d’après les propos de la gagnante de Star Academy.

La rumeur de la grossesse de la chanteuse s’est intensifiée après une publication de France Dimanche. À cela a suivi une confirmation du magazine Oops. Il n’en a pas fallu plus pour faire grimper la température sur les réseaux sociaux. Selon ces deux magazines, la coach de l’émission The Voice serait bel et bien enceinte. Ils sont même allés jusqu’à donner le sexe de l’enfant à venir. Il s’agirait d’une fille et de plus, les grands titres du magazine Oops ne laissaient aucun doute sur cette nouvelle.

Si cela n’est pas suffisant, des déclarations qui auraient été directement recueillies de Jenifer elle-même ne feront que confirmer leurs écrits. En effet, selon l’hebdomadaire, Jenifer souhaitait vraiment avoir un petit garçon, mais elle ne semble néanmoins pas contrariée par l’idée d’avoir une fille. Bien au contraire, cette nouvelle semble bien la ravir.

D’autres sources se prononcent sur le sujet

Il n’y a pas que France Dimanche et Oops qui ont mené des enquêtes sur le sujet. En effet, la nouvelle a également été validée par le magazine people Public. L’épouse du restaurateur Ambroise Fieschi, déjà mère de deux enfants, attendrait bel et bien un troisième enfant. L’information a également été partagée dans une publication de SudInfo à la fin du mois de décembre 2019.

Le site Gossip quant à lui, donne plus de détail en révélant la ville où la chanteuse habitait avec sa petite famille. Elle se serait retranchée avec ses proches sur les hauteurs d’Ajaccio. La chanteuse refuserait de se prononcer sur ce nouveau bonheur qu’elle partage avec sa famille. On peut bien dire que Jennifer n’est apparemment pas très bavarde en ce qui concerne sa vie privée.

Deux enfants issus de ses relations précédentes

Jennifer serait aujourd’hui sur le point d’avoir son troisième enfant avec son nouveau mari Ambroise. Ses deux autres enfants sont issus de ses relations précédentes. En effet, la chanteuse a connu une idylle avec le musicien Maxim Nucci pendant six ans, de 2002 à 2008. Ils ont eu ensemble un fils le 5 décembre 2003 et l’ont nommé Aaron Nucci.

Elle a ensuite été en couple avec le chanteur Pascal Obispo de février 2008 à février 2009 avant de fréquenter le corse Nicolas Ori, de mars 2009 à septembre 2012. Son deuxième enfant est né de sa relation avec l’acteur Thierry Neuvic qu’elle a épousé en Corse en 2014. Ils ont eu ensemble un fils, Joseph Neuvic né le 13 août 2014.