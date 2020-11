Jenifer : La chanteuse s’explique sur ses difficultés pour guérir du coronavirus !

La pandémie du coronavirus n’a épargné personne, même pas la chanteuse Jenifer. Elle avait précédemment annoncé sur les réseaux sociaux être atteinte de la Covid-19. Obligée de suivre le protocole, elle a dû rester en quarantaine à son domicile. Même si les choses ont l’air d’aller mieux pour la jeune femme, les premiers jours qui ont suivi sa contamination ont été très durs à vivre. Elle a d’ailleurs expliqué qu’elle a eu beaucoup de mal à retrouver la forme. Si ses fans se doutaient que les choses seraient compliquées, ils ignoraient en revanche le calvaire qu’elle a traversé. C’est pour donner de ses nouvelles qu’elle est revenue sur les réseaux sociaux le samedi 31 octobre dernier. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Jenifer mise en quarantaine

Ces derniers jours ont été d’une extrême difficulté pour Jenifer. En effet, il y a quelques semaines, la jeune femme avait été testée positive au coronavirus. Elle était donc obligée de rester chez elle durant toute la période de son traitement. L’interprète de Comme c’est bon n’a pu se rendre en personne pour la finale de l’émission The Voice Kids dont elle est une des coachs. On l’a vu pendant plusieurs semaines s’investir pleinement dans la formation et le succès de ses deux poulains.

Ce fut avec une grande tristesse qu’elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas rester avec eux lors de cette finale. Cependant, Lissandro et Sara, ses deux élèves ont eu assez de chance, puisqu’ils ont été coachés par Patrick Fiori et Julien Doré. Ce dernier avait même été spécialement décrété super-coach pour l’occasion. Si la finale est passée depuis longtemps, la maladie a attendu un bon moment avant que la jeune femme soit complètement guérie.

Abattue par la fatigue

C’est sur Twitter ce samedi 31 octobre que Jenifer a décidé de donner de ses nouvelles à ses fans. On ne peut pas dire que les choses sont roses pour la chanteuse. Si la jeune maman semble aller mieux aujourd’hui, elle avoue tout de même avoir traversé des moments difficiles durant sa convalescence.

Elle a commencé par saluer tous ses fans et a présenté ses excuses pour être restée aussi longtemps sans donner de nouvelle. « Je vous avoue avoir eu quelques difficultés à retrouver la grande forme », avait commencé la chanteuse. Sa légende accompagnait une photo où elle avait les traits tirés.

Jenifer a hâte de retrouver ses fans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 9 Oct. 2020 à 1 :51 PDT



Si la chanteuse a pu tenir tête à la maladie, c’est aussi dans l’espoir de pouvoir retrouver ses fans. « C’est une période surréaliste et si singulière que nous vivons. Il n’y a pas un jour sans que je ne pense à nos retrouvailles », avait-elle continué avant d’exhorter ses fans à garder le sourire, mais aussi à rêver ensemble. Toujours dans cette même publication, elle a demandé à ses fans de chérir les moments de bonheur qu’ils ont vécu ensemble.

La femme de 37 ans a fini son message en témoignant toute son affection à sa communauté. « Soyez courageux et positifs. Je vous aime plus que fort ». Le moins qu’on puisse dire c’est que ses fans lui rendent toute cette affection puisqu’ils ont été nombreux à réagir dans les commentaires. La majorité d’entre eux lui ont souhaité un prompt rétablissement. D’autres se sont contentés de lui envoyer des emojis affectueux. Toutes ses marques de tendresses ont certainement fait plaisir à la chanteuse.