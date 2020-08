Jenifer : la coach de The Voice inquiète pour la situation financière d’une amie, elle appelle ses fans à l’aide !

Est-elle prête à venir à son secours ? Découvrez l’essentiel à ce sujet ici.

Jenifer dans de bonnes conditions

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la chanteuse Jenifer n’a pas de soucis financiers. En effet, elle est à la tête d’une fortune estimée à plusieurs millions d’euros. Cela est dû aux 20 années qu’elle a passées dans le monde du show-biz et de la musique. Il faut avouer que ce secteur est l’un des plus payants au monde.

Il va donc de soi qu’elle n’a rien à envier à certains de ses détracteurs. En réalité, comme tout artiste certains l’adulent pendant que d’autres n’y prêtent pas attention. Quel que soit le cas, Jenifer mène parfaitement sa vie. Ayant également un caractère philanthrope, elle aime beaucoup venir en aide aux autres, surtout lorsqu’il s’agit d’un de ses proches. Actuellement, elle s’inquiète même pour une d’entre elles qui serait incontestablement dans des débâcles financières. Il semblerait que cette personne soit très proche de la chanteuse. On n’est donc pas étonné qu’elle réponde favorablement à cet appel au secours.

Qui est la proche dans le besoin ?

La personne dont la situation attriste Jenifer n’est autre qu’Armande Altaï. En effet, cette situation a donné naissance à plusieurs débats menés dans l’émission Les Colonnes de France Dimanche, dans son édition du 3 avril. Aussi, la relation qu’entretiennent Armande et Jenifer est assez particulière. Il faut en réalité observer qu’Armande était l’ancien professeur de chant de Jenifer lorsque celle-ci était à la Star Academy.

Lui ayant donc appris à chanter et étant indirectement liée à la fortune de cette dernière, Jenifer se sent un peu redevable envers elle. C’est d’ailleurs un peu après la Star Academy que TF1 s’est intéressée à Jenifer et a introduit cette dernière au grand public. Armande est donc très complice avec Jenifer depuis de longues années.

Outre cela, lors d’une interview qui a été accordée à « Non Stop People », Armande avait bel et bien confirmé qu’elle avait des difficultés financières. Jenifer ne peut donc pas rester insensible à la déclaration de sa proche amie.

Les difficultés financières d’Armande

Étant donné la relation qui lie ces deux femmes, il va de soi que Jenifer entend apporter son aide à Armande. En effet, Armande gagnait très bien sa vie si on se base uniquement sur les passages télévisés qu’elle entreprend. Ainsi, vous devez savoir que :

elle avait présenté une émission avec Nikos Aliagas sur TF1, celle-ci lui a rapporté 4 500 € par mois,

mais après sa retraite, sa situation financière s’est dégradée totalement,

aujourd’hui, elle ne gagne que 900 € par mois.

Elle a donc déploré officiellement et auprès de son amie qu’elle avait des problèmes financiers.

Jennifer très touchée par la situation

Aujourd’hui, la chanteuse et coach de The Voice ne peut pas rester de marbre face à de telles déclarations, voire un appel à l’aide. Il faut dire que Jenifer ayant gagné environ 500 000 € en tant que coach de The Voice lors de sa saison apporte grandement son aide à son ami. Toutefois, ces déplacements sont limités en raison de la pandémie du covid-19. En réalité, Jenifer reste confinée dans sa splendide demeure qui se situe sur les hauteurs d’Ajaccio. Elle y est avec son mari Ambroise et ses 2 enfants dont l’aîné est âgé de 16 ans. Ce dernier étant issu de sa relation avec le fils spirituel du Taulier.

À quoi s’attendre après la fin du confinement ?

La situation relative à la crise sanitaire est très alarmante. Toutefois, même si elles ne peuvent pas rentrer en contact physiquement, elles peuvent toujours s’entraider durant le confinement. Nonobstant, la question du post-confinement est d’actualité. En réalité, il est clair qu’Armande et Jenifer pourront se revoir, une fois que la crise sanitaire sera résolue. Jenifer pourra donc apporter son aide de façon régulière à Armande suivant la hauteur qui lui semblera juste. On s’attend donc à de grandes choses avec ces deux-là.