Jenifer : La jurée de The Voice annonce une grande nouvelle qui réjouit ses fans !

Alors que cette année 2020 n’a pas été des plus meilleures pour la célèbre chanteuse, elle a décidé de faire une belle surprise à ses fans ce mercredi. Même si ces derniers ne s’attendaient pas du tout à cette nouvelle, ils ont été heureux d’apprendre qu’ils verront à nouveau leur chanteuse préférée sur scène.

Jenifer de retour après une longue période difficile

Depuis l’avènement du coronavirus, les artistes français n’ont pas pu tenir leurs activités. Cette pandémie aurait causé le report voire l’annulation de nombreux événements culturels. Ils sont nombreux à avoir poussé des coups de gueules pour attirer l’attention du gouvernement sur la situation des artistes en Hexagone. Alors que le pays vit un second confinement depuis le 30 octobre dernier, les fans de la chanteuse Jenifer ont appris une excellente nouvelle. Il faut dire que cette crise sanitaire n’a pas épargné la coach emblématique de The Voice Kids.

S’il y a quelqu’un qui a subi sévèrement les havres de cette pandémie, c’est bien Jenifer. Après son test positif au covid-19, elle avait été obligée de renoncer à son fauteuil de coach lors de la finale de la célèbre émission The Voice Kids tout en se faisant remplacer par Julien Coré qui avait joué le rôle de « Super Coach ». Face à cette étape difficile de sa vie, elle avait dû suspendre ses concerts. Absente sur la scène publique depuis quelque temps, elle donne régulièrement de ses nouvelles via son compte Instagram. Si plusieurs artistes humoristes, chanteurs ou comédiens s’ennuieraient pendant cette période de reconfinement, ce n’est visiblement pas le cas pour Jenifer.

Jenifer annonce un concert live dans les prochains jours

La gagnante de Star Academy profite de ces moments pour rattraper le retard dans ses activités. Elle continue de travailler sur ses projets afin de revenir sur scène dans les prochains jours. Ceci étant, la mère de Joseph et d’Aaron a fait une grande annonce à ses admirateurs ce 18 novembre sur Twitter. Il faut dire que la jurée de The Voice Kids avait pu compter sur le soutien de ses fans lorsqu’elle avait été frappée par le coronavirus. Les abonnés de sa page Instagram lui avaient adressé de nombreux messages d’encouragement. Après ce passage sombre de sa vie, elle se sentirait redevable envers ces derniers et aurait décidé de leur faire une belle surprise. C’est dans une vidéo qu’elle a annoncé cette grande nouvelle après avoir rappelé son dernier concert avec ses fans.

Alors que toutes les activités des artistes seraient à l’arrêt à cause du coronavirus, pas question pour l’épouse d’Ambroise Fieschi de rester sans rien faire. Elle a fait savoir à ses fans qu’elle allait leur offrir un grand « concert live stream ». À défaut d’être ensemble avec son public, elle se donne d’autres moyens pour leur faire plaisir. À cet effet, elle a opté pour la salle de l’Olympia où ses admirateurs vivraient en direct, un grand show le 13 décembre prochain à partir de 18h. Très enthousiaste, elle n’a pas manqué de préciser qu’elle attend son public. Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle a réjoui nombreux de ses fans qui ont promis d’être à ce rendez-vous de concert live depuis leur domicile.

Si Jenifer n’a pas pu tenir ses concerts ainsi que célébrer son 38ème anniversaire, elle ne compte pas terminer cette année dans la morosité. Après avoir souffert du covid-19, tout va bien pour la jurée de The Voice Kids. Celle qui avait remporté la saison 1 de Star Academy semble être impatiente de regagner la scène. En attendant de le faire ensemble avec son public si la situation sanitaire le permet, ce sera en direct de l’Olympia que ces derniers partageront ces moments avec leur artiste.