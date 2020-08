Jenifer : le prix exorbitant de sa tenue dans The Voice Kids dévoilé, cela laisse ses fans sans voix !

S’il y a bien quelque chose qui préoccupe tant la jolie Jenifer, c’est bien son habillement. De son vrai nom Jenifer Bartoli, Jenifer est une chanteuse française qui a remporté en 2002, l’émission Star Academy. Elle compte en son actif, huit albums.

Jenifer est une passionnée de la mode

La mère de D’Aaron Nouchy et de Joseph Neuvic participe à l’émission The Voice Kids en tant que coach depuis 2014 et n’hésite pas à dévoiler les prix de ses belles tenues. Samedi 22 août 2020 était la date du démarrage de l’émission The Voice Kids sur TF1. Cette nouvelle saison qui a connu l’arrivée d’un nouveau coach, Kendji Girac a également été marquée par les révélations du prix de la tenue que portait Jenifer.

The Voice Kids est une émission très prisée en France. Kendji Girac qui fait ses premiers pas dans l’univers de télé-crochet, a rejoint la fameuse équipe des coachs composée de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. TF1 qui est très attendue par rapport à la diffusion de ces grands programmes a débuté le weekend passé avec le coup d’envoi de The Voice Kids. On assiste néanmoins à un léger changement avec l’arrivée de Kendji Girac qui aurait pris la place d’Amel Bent. Lors d’une interview à Télé 7 jours, le jeune chanteur affirmait être ravi de ce poste d’autant plus qu’il a été vainqueur de la troisième saison de l’émission The Voice.

Une tenue onéreuse qui fait tant parler sur la toile

Lors du lancement de cette septième saison de The Voice Kids, ce fut un moment magnifique de retrouvailles entre les 4 coachs de l’émission. Jenifer a eu le plaisir de retrouver son fauteuil de coach après avoir apporté son soutien au personnel soignant qui a travaillé d’arrache-pied contre le coronavirus. La dénicheuse de talents arborait une magnifique robe courte qui fait déjà tant parler. Toutefois, le compte Instagram Jenifer mode a révélé le prix de cette tenue. En effet, la femme d’Ambroise Fieschi était vêtue d’une robe évasée à paillettes Yves Saint Laurent et de bottes stivale de la marque Fendi. Un habillement que l’administrateur estime à un montant de 2640 euros, soit 1390 euros pour la robe et 1250 euros pour les bottes.

Jenifer est prête à mettre le prix lorsqu’il s’agit de son habillement. Elle ne cache pas sa passion pour la mode et n’hésite pas à se faire plaisir lorsque l’occasion se présente. Depuis 2014 que la mère de famille participe à l’émission The Voice Kids, elle régale les téléspectateurs avec ses différents looks qui relèvent de la modernité. Cette jolie robe de couleur noire et ses bottes à talons pointus mettent en avant l’élégance de la célèbre chanteuse. Ces 2 pièces qui lui vont à ravir valent une petite fortune. Elle a toujours misé sur la valeur de ses articles et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle n’hésite pas à sortir des sommes impressionnantes pour se les offrir.

La chanteuse de 37 ans est donc sûr de briller aux côtés des autres coachs de The Voice Kids lors de cette première édition de la saison. Grâce à son goût pointu pour la mode, l’ancienne coach de The Voice, la plus belle voix va éblouir ses fans avec ses choix vestimentaires jusqu’à la finale prévue le 24 octobre 2020. L’annonce faite par le compte Instagram Jenifer mode ne laisse personne indifférent quant au prix de sa tenue dans The Voice Kids du 22 août 2020. On se souvient encore de la saison 6 de cette émission où Jenifer arborait une tenue d’une valeur de plus de 3000 euros. C’est donc devenu une habitude pour l’amatrice de la mode d’investir des sommes onéreuses pour ses looks dans The Voice Kids.