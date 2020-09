Jenifer présente sa nouvelle collection d’objets de déco : ses fans sont sous le charme !

Beaucoup ne pouvaient se douter que la coach de l’émission The Voice Kids avait également un penchant pour la décoration d’intérieur avant quelques semaines. Cette annonce de la mère de deux enfants a sidéré bon nombre de personnes. Si ces derniers ont voulu en savoir plus, sur cette autre passion de la chanteuse, elle a dévoilé sa nouvelle collection tout récemment. On peut bien dire que ce n’est pas de la poudre aux yeux. La chanteuse mêle l’esthétique à l’original avec sa collection bien particulière. Elle est restée fidèle et authentique. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une collection bien originale

LIGATI, tel est le nom que la chanteuse a choisi pour désigner sa marque. Ce mot vient du corse et veut dire « le lien ». On reconnaît là son attachement pour cet endroit charmant. La nouvelle collection de Jennifer est un ensemble d’objets décoratifs très originaux. Ce sont des objets de toutes sortes aux mille et une couleurs qui offrent un aspect très chaleureux à une maison. C’est un mariage de style contemporain et méditerranéen, un mélange de bleu, de vert, d’orange, mais aussi de matières et d’images qui rappellent la beauté de la nature.

C’est la Galerie Joyce de Paris que Jenifer a choisi pour présenter cette première collection. Elle comprend des cadres, des photos, des lampes d’appoint, de peintures, coussins, tabourets, poufs et plein d’autres accessoires très beaux. On a donc au total 98 pièces qui sont à découvrir jusqu’au 12 septembre prochain au pop-up store de la Galerie Joyce.

Dès le 13 septembre, les articles pourront être trouvés sur un site. Pour les habitués d’achat en ligne sur Amazon, ils pourront attendre jusqu’au 25 septembre prochain. Cependant, Jenifer n’était pas seule sur ce projet. Elle a collaboré avec Charlotte Esquenet et Anne-Julie Entremont, toutes les deux fondatrices de la marque Exsud.

La coach est également une grande amatrice d’art et une passionnée de peinture et de dessin. Cette collaboration entre les trois femmes a eu lieu dans une ambiance conviviale. Toutefois, ce projet n’est pas né du jour au lendemain. Il a longtemps été mûri et réfléchi avant la conception de ces différents chefs-d’œuvre.

Des projets pour la chanteuse ?

Avec ses dernières apparitions à l’écran, Jenifer Yaël Juliette Dadouche-Bartoli a montré qu’elle était une grande passionnée de mode. Elle a un goût très prononcé pour tout ce qui a trait au côté artistique et créatif. La chanteuse songe même à se lancer en collaborant avec un créateur de mode. L’idée de développer une marque ou une collection est bien loin de lui déplaire. Elle affirme qu’elle ne le fera certainement pas pour de l’argent. L’actrice veut réellement vivre sa passion en échangeant ses idées avec son entourage.

Par ailleurs, ses projets ne se limitent pas à la déco et à la mode. Jenifer compte bien continuer sa carrière malgré les difficultés que rencontre le secteur artistique. Les rassemblements étant interdits, il sera très compliqué, voire impossible, de faire une tournée ou d’organiser des concerts.

Elle révèle cependant qu’elle a continué à enregistrer de nouvelles chansons, même pendant le confinement. L’interprète d’Au soleil espère sortir un nouveau disque dès que les choses seront prêtes. Si ses prestations sur scène lui manquent, elle ne s’est pas dérangée pour le faire savoir. Toutefois, elle continue de rester très proche de ses fans.