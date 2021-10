Jenifer quittera-t-elle l’aventure The Voice ? La chanteuse fait des révélations à la finale !

Jenifer, la coach emblématique de The Voice est très talentueuse. La jeune femme a ouvert la porte à plusieurs candidats sur ce plateau au fil des années. La finale de l’émission a été diffusée le samedi 23 octobre 2021. Un moment propice sans doute, pour Jenifer qui fait des révélations, les larmes aux yeux. Est-ce réellement son dernier passage sur The Voice ? Elle en dit plus.

Jenifer fait ses adieux

Au cours de la saison All Star de The Voice, de nombreux candidats emblématiques ont fait un retour fulgurant. La finale a été diffusée pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. C’était l’occasion parfaite pour Jenifer qui en profite pour faire ses adieux.

En effet, la jeune femme n’a pas bien vécu la perte de tous ses talents à l’exception d’Amalya au cross-battles. Elle avait même menacé de quitter l’émission suite à son désarroi lié à l’élimination de sa favorite. Que des mots qui n’étaient pas encore passés au concret jusque-là. Mais cette fois, cela semble être définitif, plus de retour en arrière.

Malgré les accrochages sur le plateau, la jeune femme a tenu jusqu’à la finale pour soutenir tout au moins sa candidate restante. Après une belle prestation sur un titre de Céline Dion, la sublime Jenifer fond en larmes. Elle confie donc, qu’il se pourrait que ça soit la toute dernière fois, qu’elle serait assise dans le fauteuil rouge.

Elle cause ainsi, la tristesse générale au niveau des téléspectateurs. « Je suis très touchée pour cette aventure qui m’a offert beaucoup de choses humainement » a-t-elle déclaré. Elle poursuit « Il y a eu beaucoup de grands moments sur ce plateau, ça fait dix ans, j’ai vécu beaucoup de rebondissement ». Cette chanteuse au talent incomparable manquera à tous. Sa bonne humeur et son enthousiasme, qu’elle transférait sur le plateau, demeurent uniques.

Les mots de reconnaissance de Jenifer

Très émue, Jenifer n’hésite pas à remercier du fond du cœur l’équipe de productions et tous ces talents. Elle affirme « Je voudrais remercier toute l’équipe, tous mes talents jusqu’à présent ». La chanteuse ajoute « Et surtout Amalya avec qui ça a été du sens d’être en finale ». « Elle fait partie de la première saison, on s’est construite ensemble » a-t-elle conclu. Visiblement, surpassé par l’émotion, elle trouvait même du mal à articuler convenablement les mots.

Suite à ces déclarations, Nikos Aliagas s’exprime en notifiant qu’ils pourront toujours se revoir, que ce soit sur le plateau ou ailleurs. Jenifer n’a cependant pas tardé à donner une réponse qui semble bien spécifique. Elle affirme tout juste « ailleurs ». Jenifer termine ainsi son aventure avec The Voice.

Jenifer, une maman comblée par l’arrivée de trois beaux garçons

Jenifer a donné naissance à Aaron le 5 décembre 2003. C’est le fruit de son amour avec son ex compagnon Maxim Nucci. Elle se met en couple bien après avec Thierry Neuvi. Ensemble, ils ont eu un garçon du nom de Joseph. Ce dernier est né le 13 août 2014. La chanteuse donne naissance par la suite à son troisième enfant à Ajaccio. Celui-ci est le fruit de son amour avec un restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise Fieschi.