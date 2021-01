Jenifer se dévoile au naturel, les internautes sont sous le choc de cette photo

Les artistes sont malmenés depuis quelques mois, car les spectacles ne sont pas envisageables et les salles ne devraient pas ouvrir avant quelques semaines. Il faut alors prendre son mal en patience, mais les spécialistes estiment que tout pourrait s’améliorer dans les prochains mois. Ce sera alors l’occasion de retrouver Jenifer qui pourrait par exemple monter sur scène. En attendant, elle se présente sur son compte Instagram et elle a envie d’être naturelle. De ce fait, les artifices ont été mis de côté et le résultat est clairement à la hauteur de toutes les attentes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

Une photo très sympathique de Jenifer

Vous avez souvent l’habitude de la découvrir avec du maquillage, de sublimes robes notamment dans l’émission The Voice. Elle a souvent été pointée du doigt pour ses choix vestimentaires, mais, aujourd’hui, les internautes sont comblés par cette photo. Les commentaires sont bien sûr élogieux pour la chanteuse, certains ont grandement apprécié les boucles à ses cheveux et d’autres ont aimé le côté naturel de son visage.

Jenifer fait donc l’unanimité avec cet aspect nude qui semble combler de plus en plus de femmes .

. Les internautes ont aussi aimé le côté très décalé et drôle de la photo puisque la chanteuse a opté pour de grosses boucles d’oreilles.

Il s’agit en réalité des boules de Noël qui ont sans doute été recyclées pour les besoins de cette photo.

Le concept est original et salué par les internautes qui sont nombreux à suivre la jeune femme sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)



Il est important de noter que, depuis quelques mois, les femmes apprécient le côté naturel, le maquillage a donc été mis de côté. Le confinement a également eu des répercussions positives, car certaines ont appris à laisser leur peau se reposer au fil des jours. Les boutons ont clairement disparu, le teint est moins fatigué et les poches ont parfois été reléguées aux oubliettes.

De ce fait, le nude est très sympathique et certaines femmes sont parfois beaucoup plus belles au naturel. C’est aussi pour cette raison que les tendances changent au fil des mois et des femmes ont par exemple décidé de s’offrir une pause le dimanche en oubliant tous les artifices. Vous pourrez alors être comme Jenifer.

Que se passe-t-il sur le profil Instagram de la chanteuse ?

Vous pourrez découvrir plusieurs photos de la jeune femme qui est une heureuse maman depuis quelques années. Elle a notamment pu partager des clichés d’une table, sans doute celle choisie pour les fêtes de fin d’année qui ont pu passer très rapidement. Elle a aussi posé avec des boules de Noël pour redonner un peu de baume au coeur à toutes les personnes qui sont en mesure de la suivre au quotidien. La situation est difficile pour les artistes qui ne peuvent pas programmer des concerts même dans de petites salles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)



Il faudra sans doute attendre le printemps pour que la situation devienne moins pesante, mais certains professionnels comme les restaurateurs pourraient ne pas sortir la tête de l’eau. La crise sanitaire a été très problématique pour les chanteurs, les humoristes, ainsi que toutes les personnes susceptibles de travailler dans ce domaine. En effet, les professionnels ne sont pas les seuls impactés par les fermetures et cet arrêt prolongé, les chanteurs ont besoin de nombreux corps de métier pour fonctionner au quotidien. Nous croisons alors les doigts pour que le contexte soit moins pesant d’ici le printemps prochain. Pour l’instant, vous avez rendez-vous sur le compte Instagram de la chanteuse et coach de The Voice.