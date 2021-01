Jenifer se dévoile avec des cuissardes, la température monte clairement d’un cran

Dernièrement, les artistes qui sont encore privés de concerts font tout ce qu’ils peuvent pour redoubler d’imagination et proposer à leurs plus grands fans un lien unique entre eux : c’est récemment ce qu’a pu faire Jenifer avec son premier concert en livestream ! Jenifer peut aussi se dévoiler au naturel comme c’est le cas sur Instagram. Vous pouvez donc la découvrir sans maquillage et le résultat est sympathique.

Jenifer donne un concert en livestream pour la première fois !

Tout comme cela a été le cas avec le chanteur Matt Pokora qui avait été contraint d’annuler complètement toute sa tournée avec le Pyramide Tour, Jenifer a également été contrainte de changer ses plans pour cette année, alors qu’elle avait prévu de passer de bons moments avec ses fans notamment avec des concerts. Pour la chanteuse, l’annonce de la crise que nous avons vécu a été très difficile à vivre pour elle, car elle entretient en effet une relation très proche et presque fusionnelle avec sa communauté.

On a pu la voir donc sur la scène de l’Olympia pour réaliser son premier concert en live stream pour tous ses fans. Une configuration totalement inédite pour la chanteuse qui a réussi à s’adapter à la situation avec brio. On a donc pu la voir mettre tous les efforts sur scène pour briller, comme si elle avait devant des milliers de personnes venues la voir à l’Olympia, cette salle de spectacles absolument mythique de la capitale française. Dans une tenue où on a pu la voir au cours du show, Jenifer était tout simplement magnifique, et certains de ses fans ne s’attendaient pas à être aussi choqués par la star française qui arrive malgré tout à faire sensation en cette période assez morose que nous vivons tous aujourd’hui.

Jenifer donne un concert en chemise et cuissarde pour le plus grand plaisir de ses fans !

Tout le monde se demandait quelle tenue allait pouvoir arborer Jenifer pour donner ce concert unique en son genre, que tous ses fans dans le monde ont eu envie de voir. Bien évidemment, Jenifer a pu interpréter ses plus belles chansons et notamment celles de son dernier album qui est selon certains de ses plus grands fans le meilleur qu’elle ait jamais fait. Dans son concert, Jenifer a également étonné tout le monde avec ses tenues dont elle a le secret. Personne ne s’attendait à la voir dans une petite chemise blanche et transparente en direct de la scène de l’Olympia. Mais ce qui a le plus surpris les spectateurs du concert, c’est sans aucun doute les magnifiques cuissardes rouges que portait Jenifer et qui n’ont laissé personne indifférent.

En tout cas, Jenifer a en effet réalisé un pari très osé que peu d’artistes auraient tenté : elle a transformé une simple chemise blanche en tenue complète ! Ainsi, Jenifer ne portait pas de pantalon, ce qui n’a pas été pour déplaire à certains de ses fans qui adorent la voir dans ses plus belles tenues. Cela donnera peut être quelques idées à certains de ses fans qui cherchent des tenues originales à porter quand elles sont à la maison ! Mais ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Jenifer a suscité l’intérêt de ses fans.

En effet, sur les réseaux sociaux, la chanteuse partage parfois des clichés d’elle dans des tenues qui font vivement réagir toute sa communauté. On se souvient notamment d’un magnifique cliché où la star portait une robe lors d’une émission qui s’était également déroulée à l’Olympia pour une émission de télévision.