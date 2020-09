Jenifer : son grand secret dévoilé à sa famille à cause des images de la Star Academy !

Lors d’une récente interview, alors que le sujet de la Star Academy est sur toutes les lèvres, Jenifer Bartoli s’est confiée sur son parcours qui l’a mené dans cette maison. Elle fait également quelques aveux sur l’un de ses secrets qui aurait été découvert par ses parents lors de la diffusion de l’émission à la télé.

Les souvenirs de Jennifer

Revenant sur sa période Star Academy 1, Jenifer Bartoli a avoué lors de son interview qu’elle a vraiment hésité à y aller. Elle se savait : « jolie fille, un peu sauvage», et c’est l’une de ses amies qui l’a aidé à s’essayer au casting.

Elle rapporte que le dossier qu’elle a envoyé n’était pas du tout soigné, et que la photo qu’elle a jointe était découpée, parce que la belle n’avait pas les moyens de faire mieux. Jenifer travaillait alors dans une agence de presse, et ne voulait pas être filmée à la base.

Cependant, elle a réussi à se secouer et s’est rendue au casting : « Il y avait tellement de monde. C’était long! J’avais peur. Sans ma copine, je serais partie ». Celle qui est aujourd’hui une star de la chanson française, a confié avoir tout donné lors de son audition pour la Star Academy.

Au final, non seulement elle a été sélectionnée pour participer à la 1ère saison de la Star Academy, mais en plus, Jenifer Bartoli a remporté la victoire cette année, contre Mario Barravecchia.

Un secret dévoilé…quand même !

Pendant la Star Academy, les jeunes candidats étaient logés dans une grande maison où ils étaient filmés 24h sur 24, pendant le temps que durait le concours. Entre les entraînements et autres moments de vie de communauté, il peut arriver que l’on oublie les caméras.

C’est ainsi que dans l’une des séquences Jenifer Bartoli s’est trahie et a dévoilé malgré elle, une manie que ses parents ne lui connaissaient pas. La jeune fille de 18 ans d’alors est apparue dans une scène où elle avait une cigarette à la main. Elle confie que c’est à cause de sa nervosité pendant les 1ers jours de l’émission qu’elle a craqué et s’est dévoilée de la sorte.

20 ans après le concours qui a fait découvrir le talent de Jenifer pour la chanson, elle est aujourd’hui une chanteuse française célèbre. A l’époque, elle a été coachée par les meilleurs dans le métier, et cela l’a conduit à la victoire. Il s’agit par exemple de Kamel Ouali, ou Armande Altaï.

Parmi ses camarades de jeu, de grands noms sont également sortis dont Olivia Ruiz, ou encore Jean-Pascal Lacoste. Notons que la Star Academy est l’une des 1ères émissions de télé réalité en France, bien avant Koh-Lanta, L’île de la tentation, ou autres.

La particularité ici, c’est que le but était de détecter de véritables talents pour la chanson, et de leur donner la chance de devenir de véritables stars. Les jeunes futurs potentiels artistes étaient entourés des meilleurs coachs.

Aujourd’hui, l’objectif de Jenifer Bartoli de devenir une grande chanteuse est atteint. Celle qui est a 38 ans et maman de 2 enfants, Arno et Joseph, aide la nouvelle génération qui veut faire comme elle, en étant coach dans The Voice, mais aussi dans The Voice kids, selon les saisons.

Cette année, la chanteuse mais également actrice depuis un certain, est coach dans The Voice Kids aux côtés de chanteurs célèbres également : Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac.