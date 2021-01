Jenifer (The Voice) : gros malaise, la production est obligée de revoir tous les protocoles à cause d’elle alors qu’elle n’est plus dans les coachs de l’émission !

D’ici quelques jours, nous allons tous pouvoir découvrir la toute nouvelle édition de l’émission de télé-crochet The Voice, c’est une très grande nouvelle ! Chaque année, l’émission fait en effet un gros carton sur TF1, et cela devrait à priori encore être le cas avec une nouvelle saison hors norme cette année.

Mais toutefois, une grande absente cette année se fait ressentir : la chanteuse Jenifer, qui ne fera pas partie des coachs pendant cette saison ! Pour autant, nous avons eu la chance d’apprendre une information exclusive concernant cette toute nouvelle saison, et elle ne va pas faire plaisir à tous les fans…

The Voice enfin de retour sur TF1 à partir du samedi 6 février !! 😍🔥✌🏽 Trop hâte 🤩🎉 Et vous ?#TheVoice #TheVoice2021 #NewSeason pic.twitter.com/kqFmnls68z — Fredo Studio Off – The Voice 2021 le 6 fevrier ✌🏽 (@FredoStudioOff) January 19, 2021

Jenifer : la chanteuse est absente de la nouvelle édition de The Voice et les internautes crient au scandale !

C’est incroyable : alors que la chanteuse Jenifer bénéficie d’une aura autour de ses fans et d’une popularité sans commune mesure sur les réseaux sociaux, on ne s’attendait pas à un tel rebondissement concernant sa participation au jeu télévisé The Voice sur TF1. Tout semblait se dérouler à merveille pour la chanteuse qui a été très émouvante dans les dernières images que l’on a pu découvrir sur TF1 où elle fond littéralement en larmes !

Mais alors que tout le monde s’attendait à voir la chanteuse revenir au top de sa forme dans The Voice, et bien nous avons appris qu’il n’en est rien dans la réalité. Si vous vous posez des questions à ce sujet, et bien voici quelques explications qui devraient vous éclairer… En effet, la nouvelle saison de The Voice devrait commencer dans les prochains jours qui viennent, le 6 février. Et si la chanteuse est absente du casting de l’émission, et bien il semblerait que sa patte soit toutefois bel et bien présente dans le programme.

Florent Pagny : ​Il fait partie du jury de la saison 10 de « The Voice » qui sera lancée le samedi 6 février sur TF1 !

Aux côtés de Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney ! pic.twitter.com/CmDJii791g — Chérie FM Chartres (@CherieChartres) January 20, 2021

On a en effet appris que malgré le fait qu’elle soit absente dans cette nouvelle saison qui promet d’être exceptionnelle après que l’on ait pu voir les tous premiers teasers de l’émission, des dispositions ont été prises suite à une récente intervention de la chanteuse Jenifer. Voici les explications qui ont de quoi être assez surprenantes pour l’émission sur TF1 qui s’apprête à reprendre en pleine crise sanitaire du coronavirus !

The Voice : les règles ont changé avec Jenifer et voici ce qui va évoluer cette année !

Alors que l’émission de télé-crochet fait chaque année un très gros carton, personne ne s’attendait à ce que The Voice évolue de la sorte. Comme elle s’était confiait récemment dans les derniers mois, Jenifer a fait un gros malaise dans le cadre du tournage de The Voice Kids.

Alors que la crise de la COVID19 avait d’ores et déjà commencé, les équipes de production du programme se sont montrées très inquiètes ! En effet, elles craignaient que le programme soit contraint d’être complètement annulé, mais heureusement des dispositions ont été prises pour ne pas que cela soit le cas.

Pour éviter de contaminer le public, nous avons appris que des dispositions ont donc été prises. Ainsi, les enregistrements devraient avoir lieu dans des cercles restreints mais avec des caméras depuis les habitations des plus grands fans de The Voice qui pourront accéder aux performances en direct.

Comme on a pu également le voir dans Touche Pas à Mon Poste, le programme a donc su faire preuve d’adaptation et nous avons hâte de voir ce que cela va donner dans les tous prochains jours sur TF1 !