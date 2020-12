Jenifer (The Voice Kids) : les photos de sa tenue à 1600€ qui fait scandale auprès de ses fans ! Les internautes sont choqués !

C’était le weekend dernier que le tout premier épisode de The Voice Kids passait sur nos petits écrans. Si les téléspectateurs étaient ravis par les différentes prestations des participants, ils ont surtout été sidérés par la tenue qu’arborait la coach Jenifer. Tout le monde connait son amour pour les grandes marques. Pour cette nouvelle saison, elle a une fois de plus confirmé ce que beaucoup savent déjà. Lisez cet article pour découvrir le prix extravagant de la magnifique robe de la coach Jenifer.

Une véritable passion pour la mode

Ce n’est certainement pas la première fois que la mère d’Aaron Nouchy fait parler d’elle. Sa passion pour la mode est tellement grande qu’elle ne rate aucune occasion de la réaffirmer. Si le tournage du premier épisode de The Voice Kids est en tout point spécial et très attendu, Jenifer Bartoli s’est faite toute pimpante, avec un look des plus épatants.

On aurait dit que ses primes de télé-crochets ne serviraient qu’à ça. La coach sait très bien comment se mettre en valeur avec ses différentes tenues les unes plus belles que les autres. Pour cette nouvelle saison, la mère de deux enfants a opté pour un style classique. Cependant, elle n’a clairement pas lésiné sur les moyens vu le coût astronomique de sa robe. Si l’ensemble lui allait aussi parfaitement qu’un gant, il a suscité à raison, les admirations des uns et des autres.

Un ensemble à 1600 euros… ouais ouais !

Tout le monde connait la notoriété de la prestigieuse marque Yves Saint Laurent. On peut dire que la coach Jenifer a un faible pour ses modèles et ses magnifiques conceptions. Sans entrer dans l’extravagance, la mère de Joseph Neuvic a décidé de mettre une classique petite robe de couleur noire légèrement scintillante.

Si à première vue la robe dégage une élégance sobre, la marque Yves Saint Laurent dont elle est griffée ne laisse aucun doute quant à sa qualité et sa provenance. Sidérés par tout ceci, beaucoup sont allés jusqu’à chercher le prix exact de cette fameuse robe. L’équipe de Télé-Loisirs l’a dévoilé. Cette robe couterait environ la mirobolante somme de 790 euros ! Il n’en faut pas plus pour reconnaître que la coach Jenifer a un véritable penchant pour les vêtements de mode.

Pourtant, cette robe ne fut pas la seule à avoir fait sensation. En effet, pour accessoiriser le tout, la chanteuse a choisi des bottes mi-mollet de couleur jaune. C’est une magnifique conception de la marque Fendi. Son coût est à la hauteur de la notoriété de cette marque. Il s’agit du modèle Stivale. On ne peut le trouver à moins de 810 euros sur les sites de vente en ligne.

Jenifer et la marque Yves Saint Laurent, une longue histoire d’amour…

La femme de 37 ans provoque des émules à chacune de ses apparitions. On se souvient encore de la finale de l’édition 2019 de The Voice Kids. Jenifer Bartoli avait encore frappé fort en optant pour une tenue des plus incroyables. Elle a misé sur un haut blanc qui faisait très vintage.

Ce fameux haut asymétrique était parsemé de strass en forme de lèvres rouges. C’est un ancien modèle de la marque Yves Saint Laurent. Il date de la collection printemps 2014. Bien que ce haut soit d’une très grande beauté, c’est son prix qui a impressionné les fans de la chanteuse. Il ne coûterait pas moins de 4350 euros.