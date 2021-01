Jenifer (The Voice Kids) : elle prend une décision très étrange, les téléspectateurs sont choqués par ce choix !

Être une star, ça apporte également son lot de responsabilités et être jury à The Voice Kids et devoir faire les bons choix en fait partie !

Malheureusement pour elle, les choix de la chanteuse Jenifer n’ont pas été du goût de tout le monde et un grand nombre d’internautes lui a immédiatement sauté à la gorge après la dernière émission de The Voice Kids diffusée ce 19 septembre 2020..

Bourde monumentale, grossière erreur… Les internautes sont durs avec Jenifer !

Il y a peine quelques semaines, lors de la diffusion de la 3em audition à l’aveugle de cette 7em saison de the Voice Kids, Jenifer avait déjà été la cible d’attaques et de moqueries suite à son commentaire déplacé sur la “langue hindou”.

Le jury était tombé sous le charme de Kanesha, une jeune fille de 11 ans originaire du Sri Lanka et résidant actuellement en Suisse, qui les avait subjugués grâce à son interprétation en langue tamoule (la langue officielle en Inde, à Pondichéry, au Sri Lanka, en Malaisie et à Singapour).

Suite à cette interprétation, Jenifer avait maladroitement lancé un « Je suppose que tu as chanté en hindou ? » provoquant alors le malaise et la colère de certains téléspectateurs (pour rappel “hindou”, désigne une religion, l’hindouisme, et non une langue). Une bourde due a un manque de connaissance certain qui a beaucoup fait grincer des dents…

Jenifer remet le couvert !

Ce samedi 19 septembre 2020, Jenifer s’est de nouveau attirée les foudres de nombreux spectateurs de The Voices Kids. Les raisons ? Un choix plus que douteux qui n’a pas eu l’air de plaire à la majorité des fans de l’émission .

Lors de sa première battle, Jenifer avait choisi de laisser s’affronter Gabrielle, Éva et Sara sur So am I d’Ava Max, ses petites divas, qu’elle a toujours trouvées fabuleuses et avec énormément de talent. À l’issue de l’affrontement musical, c’est finalement la petite Sara qui aura la chance de poursuivre l’aventure ! Le reste de l’émission se déroule sans encombre et on peut apprécier les prestations de jeunes chanteurs en herbe bourrés de talent. Un plaisir pour les oreilles !

Puis vint le moment du drame, la 2de battle de Jennifer. À l’occasion de ce nouvel affrontement, Jenifer décide d’opposer Nathan, Léna et Kanesha, sur un titre de M Pokora, Tombé.

Jenifer garde Léna, les spectateurs sont choqués

À l’issue de la battle, Jennifer décidera finalement de garder Lena, un choix qui ne sera pas du goût de tout le monde !

Et pour cause ! La petite Lena a beau être une adorable chanteuse en herbe de 7 ans, il n’empêche que celle-ci brille plus par son charisme que par sa voix. Or si l’émission se vante de chercher The Voice, le choix de Jenifer ne peut qu’être vu d’un mauvais oeil.

Sur Twitter, les commentaires n’ont pas tardé à se bousculer, et ces derniers n’étaient pas vraiment en accord avec les choix de la chanteuse !

“Elle se fout d’la gueule de qui Jenifer ? La petite Léna a beau être toute mimi elle ne sait pas chanter, vraiment injuste pour ses 2 compagnons “

Pour beaucoup de fans de l’émission la petite Lena ne méritait donc tout simplement pas de poursuivre l’émission contrairement à ces concurrents, Nathan et Kanesha, qui eux, avaient déjà conquis le grand public grâce à leurs superbes voix.

“Je suis encore choquée du choix de Jenifer.. Léna a encore sa voix d’enfant, elle va se prendre une claque face aux autres talents en demi-finale.”

On peut donc s’attendre, comme cela a beaucoup était lu dans les commentaires, à ce que la petite Lena, se fasse rapidement évincer, notamment au moment où elle se retrouvera en face à face avec une vraie voix.

Pauvre Jennifer, ce n’est jamais facile de contenter tout le monde… En tout cas et malgré tout, on lui souhaite bonne chance pour la suite des épreuves, et à la petite Lena aussi !