Jenifer : un collaborateur de la coach de The Voice accusé de nombreuses agressions, c’est un choc !

Alors que la chanteuse a été au plus mal récemment avec la crise sanitaire du coronavirus notamment, on ne pensait pas que Jenifer allait continuer à vivre un gros calvaire en cette nouvelle année 2021.

Pourtant, tout semblait avoir bien commencé avec notamment la participation à un concert énorme en “live stream” pour ses plus grands fans : cela avait été un très gros carton ! Mais malheureusement, cette belle histoire est gâchée par une annonce qui fait beaucoup de bruit !

Jenifer : un collaborateur balance tout mais les contradictions sont nombreuses dans cette sombre histoire !

C’est une nouvelle histoire assez incroyable que l’on a pu apprendre concernant Jenifer il y a tout juste quelques heures, et personne ne s’attendait à pouvoir entendre cela un jour de la part de la jeune femme.

En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse Jenifer est plutôt reconnue pour sa gentillesse, et on le ressent d’ailleurs dans ses nombreuses chansons qui sont assez touchantes, comme on peut le voir également dans The Voice lorsque des candidats reprennent ses chansons.

Mais en novembre dernier, c’est une histoire assez sordide que l’on a pu lire dans les médias, notamment dans le journal le Parisien qui annonce des agressions à l’encontre de Yohann Malory, bien que pour le moment toutes ces informations doivent être prises avec des pincettes. L’auteur et compositeur qui a pu travailler par le passé avec Jenifer, Yannick Noah, Louane, Matt Pokora, ou encore le grand chanteur Johnny Hallyday est au plus mal !

On a en effet pu apprendre que plusieurs personnes auraient porté plainte contre lui pour des « agissements » qui ne sont clairement pas en sa faveur. N’étant pas directement liée à cette affaire médiatique, Jenifer n’a pas réagi car bien qu’elle ait travaillé avec cet homme, elle n’est clairement pas concernée.

En revanche, étant donné que l’on a pu la retrouver sur de nombreux titres, elle pourrait à un moment donné être interrogée dans ce cadre. Accusé d’avoir versé notamment du MDMA dans un verre destiné à une jeune femme, bien que les informations soient démenties, si elles sont vraies cela pourrait faire l’effet d’une bombe dans le monde de la chanson française.

Jenifer : grosse catastrophe pour la chanteuse, va-t-elle continuer à interpréter les chansons composées par son collaborateur ?

Dans le monde de la chanson française, rien ne va plus en ce moment ! En effet, Yohann Malory est accusé de faits assez graves et cela pourrait très mal se terminer pour lui. Selon une déclaration faite le 26 octobre 2019, il aurait bel et bien avoué avoir versé du MDMA dans un verre. Est-ce le début de la fin pour le compositeur de talent ?

Pour le moment, les artistes de la chanson française comme Jenifer ne se sont pas exprimés sur le sujet, mais on imagine que cela pourrait être le cas par la suite. En effet, certains agissements auraient très bien pu avoir lieu lors de certains tournages de clips, comme on a pu le croire en lisant certaines déclarations dans les médias.

Les fans de Jenifer se sont quant à eux précipités sur les clips de la chanteuse pour pouvoir vérifier quelles vidéos pouvaient être concernées dans le cadre de cette affaire, mais pour le moment aucune nouvelle information n’a fuité sur le sujet : nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus !