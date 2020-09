Jennifer Aniston et Brad Pitt : après le divorce de Brad, ils se retrouvent enfin ! Elle le trouve « très sexy » !

Les fans du couple attendaient leurs retrouvailles avec beaucoup d’impatience, et c’est finalement au travers de zoom qu’a eu lieu l’heureux événement.

C’est donc lors d’une lecture virtuelle de Fast Times at Ridgemont High que Jennifer Aniston et Brad Pitt ont pu faire leur come-back avec beaucoup d’humour.

Un couple emblématique pour des retrouvailles rocambolesques !

Près de 15 ans après leur divorce (et oui le temps passe vite), les acteurs ont été invités à rejouer virtuellement le film emblématique dès 1980 dans lequel Sean Penn interprétait le jeune rebelle Jeff Spicoli, un ado dont l’unique aspiration était le surf et la drogue (au détriment de ses études).

Le célèbre acteur était encore de la partie dans l’interprétation d’un petit rôle, et les stars internationales ne manquaient pas : Morgan Freeman, Julia Roberts, Ray Liotta, John Legend, Henry Golding, Jimmy Kimmel… Pourtant, les internautes n’avaient d’yeux que pour Brad et Jennifer !

La lecture débute, Morgan Freeman en voix off plante le décor sous les sourires complices des autres stars et les deux acteurs se retrouvent à camper les rôles de Linda et Brad, à l’origine interprétés par l’origine par Phoebe Cates et Judge Reinhold.

Petit détail, et non des moindres, Brad interprète le rôle d’un homme complètement obsédé par Linda. L’occasion de générer une rencontre pour le moins cocasse entre l’ancien couple d’Hollywood qui s’était d’ailleurs beaucoup rapproché durant ces dernières années !

« Tu sais que je te trouve très sexy, hein ? »

« Salut Brad. Tu sais que je te trouve très sexy, hein ? Tu ne voudrais pas venir vers moi ? »

On retrouve lors de cette lecture une Jennifer Aniston et un Brad Pitt qui ont beaucoup de difficulté à garder leur sang-froid et leur sérieux, tout comme le reste des acteurs participant à la lecture de cette scène ! Et bien que la séquence ne dure finalement que quelques secondes, celle-ci a rapidement fait le tour des réseaux sociaux !

Et pour cause. Qui n’a jamais rêvé d’écouter un dialogue semblable entre ce couple qui a fait rêver le monde du show-business ? Les deux stars affichent d’ailleurs une complicité qui semble avoir perduré, malgré les difficultés et les événements passés après leur rupture !

Entre rires et moment de malaise, les deux acteurs ont malgré tout réussi à jouer la scène jusqu’au bout : un coup de maître de la part de ces deux professionnels du grand écran !

Une lecture croustillante pour la bonne cause !

Ce moment hilarant n’avait pourtant rien d’une rencontre arrangé par les stars d’Hollywood pour essayer de recoller les morceaux entre les deux ex-tourtereaux ! Il s’agissait avant tout d’une lecture pour la bonne cause, et dont les bénéfices seront versés à deux œuvres caritatives : Reform Alliance, une association qui tente de réformer la justice aux États-Unis et Core, dont les actions visent à lutter contre les conséquences de la pandémie mondiale due au COVID-19.

Cependant, cette rencontre d’un nouveau genre n’a pu se dérouler sans réveiller les vieux fantasmes des fans de l’ancien couple. Et certains croisent déjà les doigts pour que ce rapprochement virtuel signe le point de départ d’une nouvelle étape !

Peut être l’interprétation de l’amoureux transit obsédé aura réveillé quelques souvenirs dans le petit coeur de notre Brad international, ou peut être que le « Tu sais que je te trouve très sexy, hein ? » de Jennifer lui aura donné quelques idées nouvelles quant à la suite de leur ancienne (ou nouvelle) relation.

Une chose est sûre, les réseaux sociaux et les fans des exs tourtereaux emblématiques n’ont pas fini de parler de cet événement virtuel qui en quelques heures aura fait le tour du monde et remis au gout du jour les rumeurs les plus folles !