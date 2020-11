Jennifer Aniston : L’actrice critique violemment Kanye West et ses partisans qui le veulent Président !

Ça fait plusieurs mois que chaque candidat aux prochaines présidentielles Américaines essaie de se démarquer. Bien de personnes furent étonnées d’apprendre que Kanye West se présentait officiellement pour les élections. Peut-être est-il considéré comme trop instable vu les précédentes polémiques dans lesquelles son nom est déjà apparu. Une bonne majorité d’Américains voient en lui un candidat peu sérieux. L’actrice Jennifer Aniston ne fait pas la langue de bois et a annoncé le nom du candidat pour qui elle votera et ce n’est pas Kanye West. Elle s’en prend même aux Américains qui ont décidé de voter pour lui.

Une candidature qui crée polémique

En juillet dernier, le mari de Kim Kardashian annonçait officiellement sa candidature pour le plus haut poste de responsabilité des États-Unis d’Amérique : la Présidence. Très rapidement, il a mis en application plusieurs plans stratégiques, comme celui du rassemblement de ses militants. Pour une personne qui vient de se lancer dans le monde politique, les inquiétudes n’ont pas tardé à gagner l’esprit d’une bonne majorité de citoyens américains.

D’ailleurs, son meeting n’avait pas eu l’effet escompté et de nombreuses polémiques et critiques ont été associées à sa personne. Entre les remarques acerbes sur les réseaux sociaux et les débats qui vont bon train sur les chaînes de télévision, le rappeur se retrouve bien décrédibilisé face à des adversaires plus expérimentés comme Donald Trump et Joe Biden.

Les vents contraires n’ont pas arrêté de souffler dans sa direction puisque quelques jours plus tard, Kanye West était accusé d’avoir falsifié 600 signatures pour pouvoir être présent sur la liste électorale de l’État du New Jersey. De plus, le rappeur n’a pas été capable de respecter les délais de dépôt de dossier. Il est arrivé avec quelques secondes de retard et cela a porté un coup à sa candidature. Il ne peut donc pas se présenter sur les bulletins de vote de l’Arizona, du Wisconsin et de l’Ohio.

Certainement pas le vote de Jennifer Aniston !

Avec tous les éléments précédents, le rappeur semble avoir perdu la course depuis longtemps. Cependant, certaines personnes continuent de voter pour lui. Le 23 octobre dernier, Jennifer Aniston a fait passer un message à la population américaine pour les inciter à accomplir leur devoir de citoyen. L’actrice déclarait ouvertement qu’elle avait voté pour Joe Biden, le principal adversaire de Donald Trump.

Elle a souligné les insuffisances de la gestion du pouvoir par le magnat de l’immobilier, notamment le racisme et la mauvaise gestion de la pandémie du coronavirus qui ont déjà fait des centaines de milliers de morts aux États-Unis. Le message de la jeune dame a été laissé dans une légende qui accompagnait une photo où on la voyait à côté d’une urne postale.

Très engagée, la comédienne a continué ses propos et demande à ses concitoyens de réfléchir correctement à leur choix en faisant ressortir les minorités qui sont les plus marginalisées sous le mandat de Donald Trump. Il s’agit des hommes et des femmes noirs, les personnes âgées, la communauté LGBTQ+, etc.

L’interprète de Rachel dans la série Friends a conclu ses déclarations sur un ton assez dramatique en affirmant que l’avenir des États-Unis en dépendait. La dernière partie de son message s’adressait directement aux partisans de Kanye West. « Ce n’est pas drôle de voter pour Kanye. Je ne sais pas trop comment le dire. S’il vous plaît, soyez responsables », avait-elle écrit dans un post-scriptum laissé sous la légende de la publication. Pas sûr que ce message soit bien vu par le rappeur.