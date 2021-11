Jennifer Lauret a refusé de retourner dans l’aventure de camping paradis, elle évoque les raisons de son refus !

Jennier Lauret est une actrice emblématique de la chaîne TF1. La jeune femme a tout récemment intégré le casting de la série Camping Paradis. C’était le moment parfait pour elle de se révéler davantage. Cependant, l’actrice décide de ne plus y faire un tour. Quoi de plus pour intriguer ses fans qui n’en revenaient pas. Elle se confie sur le sujet.

Jennifer Lauret tire sa révérence du camping Paradis

La jeune femme a été l’une des célébrités de Camping Paradis pendant près de six ans. C’est une période au cours de laquelle elle a même prêté son image au personnage d’Ariane Leroy. Il faudrait reconnaître que les conditions de tournage étaient particulièrement très difficiles. Ce qui n’était absolument pas reluisant pour l’actrice. Elle ne compte visiblement plus intégrer le casting de cette série.

En effet, Jennifer Lauret n’a pas su mâcher ses mots face à cette situation plutôt déplorable qui se vit pendant le tournage. « C’était un tournage difficile, nous tournions hors saison, comme si c’était l’été », a-t-elle déclaré. Elle poursuit : « C’est l’envers du décor. Il faisait 4 degrés, mais on devait prétendre qu’il faisait 30 ». Elle ajoute toute déçue : « Nous avions tout le temps froid. Ça m’a marquée et depuis, je suis très frileuse ».

Bien que Camping Paradis ait été une belle aventure, la sublime Jennifer semble toutefois avoir été affectée négativement. Elle l’a donc quitté sans le moindre regret. Mieux encore, elle n’envisage aucunement repartir pour un quelconque rôle dans la série. « La production m’a rappelée plusieurs fois, mais je n’avais plus l’envie, j’avais fait le tour de mon personnage », précise-t-elle. Tout compte fait, c’est une expérience qu’elle ne risque pas d’oublier de sitôt.

Jennifer Lauret, sa vie privée

La charmante Jennifer Lauret est née à Toulouse en Haute-Garonne, précisément en janvier 1980. Elle est une actrice française, reconnue pour ses rôles dans plusieurs séries à succès. Il s’agit en occurrence de Julie Lescaut, Une famille et Camping Paradis.

À l’âge de 16 ans, l’actrice s’est mise en couple avec un jeune pompier. Les anciens tourtereaux se sont mariés le 17 juin 2000 et se séparent malheureusement deux ans après. Ensemble, ils ont une jolie fille du nom de Carla. Cette dernière est née en 1999.

Suite à son divorce, Jennifer Lauret fait la rencontre d’un promoteur bordelais qui s’appelle Patrick Sorrentino. Les amoureux se sont dit oui le 1er décembre 2007. Ils ont accueilli trois filles. Il y a Shaana, Anna et Nell. Ce sont les fruits de leurs amours. Toute la famille réside à Bordeaux.

Jennifer Lauret, sa carrière

La carrière de l’actrice est réellement lancée en 1991, et ce, tout particulièrement avec son rôle de Pénélope dans le film de Patrick Braoudé, baptisé Génial mes parents divorcent ! Elle enchaine par la suite une pléthore de rôle à la télévision, spécialement sur TF1. En termes de séries, on peut faire mention de Julie Lescaut et Une famille formidable.

L’actrice participe aussi à l’émission Splash : le grand plongeon sur TF1 en 2013. Après avoir sauté d’une falaise de 10 mètres de haut, la jeune femme se retrouve avec des blessures. Elle intègre le casting de Fort Boyard en juillet 2007 de même qu’en juin 2013. Celle qui s’implique aussi dans l’immobilier et la restauration semble avoir plusieurs cordes à son arc. Elle rejoint le tournage de Demain nous appartient en 2021, pour son plus grand bonheur.