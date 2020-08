Jennifer Lopez : elle dévoile sa nouvelle maison à 40 millions de dollars ! Découvrez les photos !

La star de Star Island

Quand on aime, on ne compte pas. Apparemment, rien n’est trop beau pour Jennifer Lopez. En effet, la chanteuse et son nouveau fiancé, le célèbre joueur de baseball Alex Rodriguez sont depuis peu, les heureux propriétaires de l’une des plus belles maisons de toute la Floride. Un investissement immobilier qui leur a couté la modique somme de 40 millions de dollars, soit presque trois fois plus que le prix de la nouvelle demeure du prince Harry et de Meghan Markle située à Santa Barbara.

Pics Of Jennifer Lopez & Alex Rodriguez https://t.co/F9HRbnqw8i — Ocean Pop 💎 (@OceanPopNews) August 17, 2020

D’après Jill Eber du groupe Jills Zeder qui leur a vendu la propriété, il s’agirait de la star de « Star Island». Cette immense propriété qui s’étend sur 84 hectares est située sur la très exclusive Star Island qui a accueilli des célébrités comme Shaq, LeBron James, Rihanna, Sylvester Stallone, J-Lo y vivait auparavant, Sean Combs / Diddy et bien d’autres. C’est l’un des quartiers les plus exclusifs d’Amérique.

Ressemblant plutôt à un complexe hôtelier qu’à une simple demeure, la nouvelle demeure de J. Lo compte 3700 m² de surface habitable offrant une vue imprenable sur la baie de Biscayne et les toits de la ville de Miami. Elle est caractérisée par un style contemporain, une allure moderne mais chaleureuse. Un intérieur vantant des lustres opulents, des boiseries riches, de la cave à vin jusqu’aux fenêtres. Un salon avec piano et de superbes cheminées. Une immense bibliothèque, des planchers en bois étincelants et des projecteurs. La cuisine quant à elle est équipée selon un standard industriel. La résidence principale dispose de 12 salles de bain et 10 chambres dont quatre au deuxième étage accessibles par ascenseur.

Miami Beach luxury homes sales are up, especially on Star Island where Jennifer Lopez & Alex Rodriguez purchased a $40M home @JLo @AROD @MiamiBeachNews https://t.co/qmJwEpqD0o — Michael Gongora (@MichaelGongora) August 16, 2020

La suite parentale est équipée d’un dressing, d’une terrasse extérieure et d’un bureau. La salle de bains, communicante avec la suite parentale, est composée d’une douche à vapeur et d’une immense baignoire.

La résidence comporte également une maison d’amis comprenant deux chambres, deux salles de bains et deux chambres pour le personnel, ainsi qu’une buanderie. Dehors, le jardin parfaitement entretenu est orné de palmiers et de végétation luxuriante. La piscine à débordement dispose d’un jacuzzi, d’une fontaine, d’une cabane extérieure, d’un bar et d’un coin salon, ce qui serait l’endroit idéal pour une famille de six personnes pour profiter des repas du soir tout en regardant l’océan.

Un nid d’amour pour l’heureuse famille recomposée

Le célèbre couple, qui devrait se marier dans un proche avenir, emménagera avec sa famille. Celle-ci comprend les enfants de la chanteuse de 51 ans – les jumeaux Max et Emme, et les filles d’Alex – Natasha et Ella qu’il a eues avec son ex-femme Cynthia Scurtis. Voilà donc une demeure qui devrait faire plaisir à la petite tribu.

Rappelons que les amoureux auraient dû se marier cet été, mais a été retardé en raison de la pandémie COVID-19. «Il n’y a pas de planification pour le moment. Vous devez juste attendre de voir comment tout cela se passe », a déclaré Jennifer en mai.

«Après le Super Bowl et après World of Dance, après avoir fini de le filmer, j’ai prévu de prendre un congé, ce que nous faisons en quelque sorte en ce moment, mais en même temps, nous avions beaucoup de plans pour cela l’été et cette année, mais tout est en quelque sorte en suspens pour le moment. »

La star des Hustlers a ajouté: «J’ai un peu le cœur brisé parce que nous avions de grands projets, mais je suis aussi comme, vous savez quoi, Dieu a un plan plus grand, et nous devons donc simplement attendre et voir. Peut-être que ça va être mieux. Je dois croire que ce sera le cas. »