Jennifer Lopez poste une vidéo de sa fille Emme : la ressemblance avec le chanteur Marc Anthony est frappante !

La star américaine Jennifer Lopez a toujours su épater ses nombreux fans. Que ce soit sur scène, à la télé ou sur les réseaux sociaux, elle sait faire parler d’elle. Cette fois-ci, J-Lo a marqué les esprits grâce à une vidéo qu’elle a postée. La vidéo montre sa fille lui faisant une belle déclaration. Cependant, ce qui a le plus frappé les abonnés, c’est la ressemblance de la fille avec l’ex époux de Jennifer Lopez…

Une vie amoureuse comparable aux montagnes russes !

La réussite qu’a connue Jennifer Lopez en musique surpasse malheureusement de loin celle expérimentée en amour. L’interprète d’ « On the Floor » a connu trois mariages qui ont tous fini au divorce. Jennifer Lopez avait épousé respectivement un chef Cuisinier Cubain Ojani Noa (1997), le chorégraphe Cris Judd (2001), et le chanteur Marc Anthony (2004). Entre ses multiples mariages, elle a eu des aventures avec Puff Daddy, Casper Smart et Ben Affleck. Après toutes ces virées sentimentales, elle a fini par se poser dans les bras du joueur de baseball Alex Rodriguez en 2017.

Malgré cette odyssée, Jennifer Lopez a quand même eu la chance d’être mère. Avant de se marier avec Marc Anthony en 2004, elle avait été son amante en 1999. Dans l’élan de leur seconde chance, Marc Anthony et Jennifer Lopez sont devenus parents. A pratiquement 40 ans d’âge, J-Lo a eu des jumeaux. Un bonheur qui est survenu après quatre ans de vie commune. A ce jour, les jumeaux, Emme et Max, ont bien grandi. C’est d’ailleurs une vidéo de la première citée qui remue toute la toile.

Une ressemblance père-fille sans égale !

La chanteuse hispanique s’est faite plaisir en dévoilant une vidéo sur le web. Rappelons que ladite a été adressée à l’artiste par sa fille Emme. Dans le contenu, on peut voir la jeune adolescente s’auto-filmer en laissant un message tendre à sa mère. On peut entendre Emme dire à sa mère qu’elle est « la meilleure des mères au monde ». Elle a également affirmé qu’elle ne fera rien sans elle avant d’ajouter « je t’aime maman ». Sous la vidéo, Jennifer Lopez a répondu à sa fille par un beau message.

« Tu es mon rayon de soleil et tout mon cœur » a écrit Jennifer Lopez. La publication de la chanteuse a donné lieu à de nombreux commentaires. Mais loin de se pencher sur l’élan de tendresse des deux femmes, les fans ont été troublés par la ressemblance d’Emme avec son père Marc Anthony. On peut donc lire des phrases comme « Qu’est-ce qu’elle ressemble à son père ! », « c’est fou comme elle ressemble à son père ». La surprise des fans peut se constater dans leurs commentaires exclamatifs.

Un réconfort pour la célébrité

Cette vidéo d’Emme a pour but d’apporter la joie à sa mère lorsqu’elle est triste. Un geste très adorable qui a eu sa répartie. La réponse de Jennifer Lopez vient pour rendre honneur à sa fille. Par ailleurs, la journée internationale des filles sera bientôt célébrée. Même si l’hommage de la diva survient tôt, il compte quand même pour la célébration.

Tout ce témoignage d’amour aura servi à diluer toute la déception de la chanteuse. En effet, depuis six mois, le couple J-Lo et Alex Rodriguez nourrissait l’ambition d’acquérir une équipe sportive. Il s’agit des Mets, le club de baseball de New York. Mais hélas, ils ont été surpassés par l’homme d’affaires Steve Cohen. Un raté qui a donné un arrière-goût amer pour cette rentrée.