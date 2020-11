Jennifer Lopez sans vêtements : elle fait un malheur en partageant une photo dans son bain !

S’il y a bien une artiste qui vieillit sans qu’on ne le voit physiquement, c’est bien la chanteuse Jennifer Lopez. Il faut dire que cette dernière n’hésite pas à partager très régulièrement des photos d’elle et de son quotidien, et il n’est pas rare notamment de la voir dans des tenues sportives pour prendre soin de son corps. S’agit-il d’un de ses précieux secrets pour tenir une forme physique imparable ?

Jennifer Lopez : la photo de son visage sur les réseaux sociaux bluffe ses fans qui n’en reviennent pas !

La chanteuse Jennifer Lopez a donc décidé de partager un nouveau cliché qui fera encore date auprès de sa communauté qui ne se lasse pas de revoir ses plus belles photos en attendant la sortie d’un futur éventuel album. Sur cette photo, il faut avouer que Jennifer Lopez apparaît bien plus jeune qu’elle ne l’est réellement, allant jusqu’à même susciter le doute auprès de sa communauté.

Plébiscitée par les fans, la photo a par ailleurs récolté plus d’un million de likes sur Instagram en à peine quelques heures seulement. Une très belle performance de la part de Jennifer Lopez qui montre encore une fois qu’elle sait se mettre encore en valeur et qu’elle n’a absolument rien à envier aux femmes plus jeunes qu’elle. Sur la photo de la chanteuse, on peut donc ainsi la voir de face en train d’arborer une très longue chevelure qui lui descend sur tout le corps. Quant à son visage resplendissant, Jennifer Lopez a décidé de le mettre en valeur avec son maquillage apprêté pour l’occasion, mais aussi en regardant le photographe d’un sourire de femme fatale qui n’a pas dû le laisser indifférent !

Il y a tout juste quelques heures, c’est une tout autre image de la chanteuse qui a pris de court les internautes où Jennifer Lopez apparaît sans aucun vêtements dans son bain, en lançant un regard sulfureux à la caméra ! De quoi montrer à ses détracteurs que même après toutes ces années, elle est toujours très désirable…

Mais ce n’est pas une surprise pour les plus grands fans de Jennifer Lopez de la retrouver de la sorte sur les réseaux sociaux pour enflammer la toile, bien que le plus souvent les tenues de la chanteuse américaine sont un peu plus osées. Ce n’est peut être pas un hasard si elle a reçu tout récemment une récompense bien méritée…

Jennifer Lopez : elle reçoit le People’s Icon Award 2020 qui a boosté sa popularité !

Une fois n’est pas coutume, c’est encore une fois le site de divertissement E! Entertainment qui avait annoncé la grande nouvelle publiquement il y a quelques semaines. La chanteuse avait reçu un prix qui a honoré Jennifer Lopez pour ses performances mythiques que l’on a pu voir sur ces dernières décennies.

La directrice générale de E ! News, Jen Neal, avait alors déclaré à l’époque que sans Jennifer Lopez, le paysage musical américain serait très différent aujourd’hui. Elle considère en effet que Jennifer Lopez a ouvert la voie à des chanteurs, acteurs, et comédiens latinos qui n’étaient pas considérés ou pas toujours mis en avant par le passé. Grâce à sa popularité avec ses chansons qui ont fait un carton et ses quelques apparitions au cinéma, Jennifer Lopez a permis de mettre en avant sa communauté qui est aujourd’hui partout dans les médias et enfin reconnue pour son talent !