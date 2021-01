Jennifer Lopez : un incroyable cliché qui dévoile cette sublime silhouette, vous ne serez pas déçu

Une photo peut parfois vous inviter au voyage, et, même si la crise sanitaire est au rendez-vous, Jennifer Lopez prend du plaisir à se retrouver apparemment à la plage. En effet, si vous êtes assez observateur, vous pourrez constater qu’elle a un peu de sable au niveau de son postérieur, elle était peut-être à la plage comme elle le précise dans son post Instagram. Les internautes ont forcément été ravis de la découvrir en pleine forme, elle a eu le droit à de nombreux coeurs et à, même, quelques flammes, car elle a embrassé la toile.

Jennifer Lopez dévoile ses courbes

Il y a quelques mois, elle avait déjà proposé une photo assez sympathique qui avait massivement été partagée par les adeptes de la star. Aujourd’hui, elle revient avec ce qui semble être une sortie à la plage. Alors que nous sommes plongés dans la grisaille et que nos journées sont rythmées par le froid et la pluie, voire la neige, Jennifer Lopez débarque dans un paysage sympathique avec un ciel bleu qui vous donne l’envie de partir en vacances. Si les congés de 2020 ont été quelque peu problématiques avec la crise sanitaire, pourrons-nous renouer avec la mer dans les prochains mois ?

En attendant, vous pouvez toujours voyager avec Jennifer Lopez qui propose plusieurs clichés à la plage avec des tenus sympathiques .

. Ce sera aussi l’occasion de la croiser à la salle de sport, car un corps aussi sublime demande forcément de l’entretien.

Il ne faut pas oublier que la chanteuse a dépassé les 50 ans et pourtant, elle a pu conserver un corps de rêve.

Lors de ses dernières prestations, elle avait pu dévoiler ses compétences en danse et son show avait rencontré un succès sans précédent.

Vous pouvez donc la découvrir avec des cheveux lisses, une chevelure bouclée ou encore un cocktail à la plage. Il est bien sûr difficile de résister à l’appel des vacances dès que vous regardez les photos de l’horizon. Vous pourriez même entendre le bruit de l’eau qui vient frapper de plein fouet le sable. Avec la crise sanitaire, nous avons forcément envie de nous prélasser comme Jennifer Lopez sur la plage.

Jennifer Lopez reçoit quelques commentaires

Bien sûr, en postant une photo de ce genre, il n’est pas surprenant de découvrir une multitude de commentaires. Si certains sont assez élogieux et sympathiques, d’autres sont par contre relativement violents. En effet, le monde entier est plongé dans la crise sanitaire avec un couvre-feu, et même un confinement assez conséquent. De ce fait, Jennifer Lopez est pointée du doigt puisqu’elle est à la plage. De ce fait, un internaute a précisé qu’il ne fallait pas forcément partager un tel cliché au vu de la situation dans le monde entier. Dans tous les cas, d’autres ont pu mettre en avant son côté parfait, son postérieur incroyable et sa silhouette qui en fait rêver plus d’un.

Les internautes aimeraient sans doute être à la plage, mais également avoir le corps de Jennifer Lopez qui affiche tout de même 51 ans. Lorsque vous la découvrez avec une petite tenue ou encore dans la salle de sport, voire sur une scène, vous n’avez pas l’impression qu’elle a cet âge. L’époque du titre On the Floor est pourtant assez loin, mais elle n’a pas perdu de sa fougue. Si vous souhaitez des photos aussi sympathiques, vous avez donc rendez-vous sur le compte Instagram de la chanteuse. Vous aurez peut-être l’impression d’être en vacances alors que vous êtes en réalité au travail.