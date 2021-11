Jérémy Frérot penserait-il à mettre un terme à sa carrière ? Le chanteur fait des confidences !

Jérémy Frérot a été invité pour le podcast Inspirés spécialement produit par NRJ. L’occasion parfaite pour le chanteur qui n’a pas hésité à dévoiler ses envies actuelles. Il fait des projections sur son avenir professionnel. Suite à cela, il s’adonne à des confidences qui surprennent plus d’un. Est-il désireux de stopper avec la musique ? On le saura bien d’ici peu.

Jérémy Frérot se confie sur sa carrière future

Le talentueux chanteur, invité pour le podcast Inspirés de NRJ évoque l’orientation qu’il souhaite donner à sa carrière. Il affirme que ce métier est non seulement intense, mais aussi très fatigant. « C’est beaucoup de concentration et de travail » affirme-t-il. À lui de préciser « être tout le temps en représentation, mis en lumière devant des gens qu’on ne connaît pas, c’est difficile ». Ce sont naturellement ces aveux qu’il fait après toutes ces années prises pour s’investir à fond dans sa musique. Il ambitionne de faire autre chose à l’avenir.

En effet, Jérémy Frérot semble totalement éreinté par sa carrière professionnelle qui est très exigeante. Tout porte donc à croire qu’il envisage bel et bien de changer de casquette à l’avenir. « Peut-être que plus tard, je voudrais faire autre chose » a-t-il indiqué. Il poursuit « Je voudrais être dans l’ombre ».

En réalité, le métier a vraiment évolué avec le temps. En plus, l’apparition des réseaux sociaux n’est pas pour autant un avantage. Il déclare « Là, les gens savent où je suis, quand et comment je suis habillé à chaque seconde de ma vie ». Cela ne semble pas bien plaire à Jérémy Frérot qui aurait souhaité avoir un peu plus d’intimité. Il poursuit « On peut me prendre en photo et tout le monde sait où je suis ». Ce n’est absolument pas reluisant.

Pour le chanteur « les artistes d’avant, l’ancienne génération, c’est incroyable les carrières qu’ils ont ». À lui de préciser « Mais avant, ils n’étaient pas autant exposés ». Tout compte fait, les jours de la carrière musicale de l’époux de Laure Manaudou semblent très bien comptés.

Jérémy Frérot, sa vie

Jérémy Frérot est né à Bruges en Gironde plus précisément en mars 1990. Il est un chanteur et guitariste français très connu du grand public. Il a été membre du duo Frérot Delavega, et ce, avant de lancer sa carrière solo avec le single Revoir en 2018.

Le jeune homme a été également assistant d’éducation au collège Marie-Bartette à Arcachon. Peu de temps après, il a réussi à passer la troisième audition de l’émission The Voice : La plus belle voix. Un moment unique et symbolique pour Jérémy. En octobre 2018, il a fait sortir son tout premier album studio en solo Matriochka.

Jérémy Frérot est en couple avec la charmante nageuse, Laure Manaudou depuis début 2015. Les deux tourtereaux se sont officiellement dit oui, dans les Landes le 12 mai 2018. Ils ont deux beaux garçons ensemble. Le premier enfant est né le 18 juillet 2017. Le deuxième quant à lui, a vu le jour le 9 janvier 2021. Il faudrait naturellement reconnaître que la famille du chanteur s’agrandit. Il est par conséquent, très comblé que ce soit du point de vue privé ou même professionnel.