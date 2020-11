Jérôme et Lucile (L’amour est dans le pré) : ils couchent ensemble en présence d’Alicia, elle décide de s’éloigner !

Entre Jérôme et Lucile, c’est le coup de foudre ! C’est tout de suite l’amour fou, les étoiles dans les yeux et les deux tourtereaux n’ont pas perdu du temps. Les choses sont allées très rapidement devant Alicia qui n’est pas arrivée à ravir le cœur de l’agriculteur. Lucile s’était déjà montrée très entreprenante en volant un baiser à Jérôme alors qu’ils étaient tous les deux en train de faire de la cueillette. Si l’homme de 37 ans a été très surpris par le geste de la directrice de spa, il a tout de même très bien apprécié le moment. L’affaire a fait de grandes vagues et de toute évidence, les deux tourtereaux ont encore passé un nouveau cap. Ils ont passé leur première nuit ensemble alors qu’Alicia était présente. Cette dernière a donc décidé de s’éloigner pour les laisser vivre leur amour…

La décision radicale d’Alicia

Le jeu de séduction s’est poursuivi entre Lucile et le maraicher. Dans l’épisode diffusé le 9 novembre dernier, la complicité entre les deux candidats a été remarquée par les téléspectateurs. Alicia n’est pas restée indifférente face à la situation et a décidé de prendre le taureau par les cornes. La femme de 29 ans a tenu à mettre les choses au clair avec Jérôme.

L’agriculteur n’avait pas caché à Alicia que son cœur avait choisi Lucile et la belle Bretonne a apprécié son honnêteté malgré que la situation ait été assez cocasse. « Je vais vous laisser tranquille parce que je veux que tu sois bien. C’est bien ce qui t’arrive » avait-elle déclaré devant un Jérôme complètement ému et au bord des larmes.

L’agriculteur lui-même n’a pu s’empêcher de craquer et de verser quelques larmes tellement le moment était chargé d’émotion. « Je suis submergé par l’émotion, par ce qui vient de se passer. C’est incroyable. Je vais arrêter de pleurer parce que c’est un bon moment » avait-il déclaré devant les caméras. L’homme de 37 ans a également reconnu que c’est une belle histoire qui venait de se terminer avec Alicia.

Alicia face à Lucile

Alicia s’est toujours montrée très bienveillante même si Lucile l’a devancé dans la course. La belle Bretonne lui a également annoncé sa décision de se retirer. Ce fut un moment particulièrement fort pour les deux jeunes femmes qui étaient restées étonnamment proches bien qu’elles étaient en compétition.



Lucile salue d’ailleurs le comportement d’Alicia en affirmant qu’elle était très courageuse et digne en prenant la décision de s’éloigner. La directrice de spa voit également ce départ comme une libération et une autre occasion de mieux découvrir sa relation avec Jérôme.

Une nuit à deux

La belle blonde et le jeune homme sont très vite passés à la vitesse supérieure. Ils ont passé leur première nuit à deux. ‘’Courte mais intense’’, tels sont les mots que le maraîcher a employé pour décrire la nuit qu’il a passée avec sa nouvelle chérie.

De son côté, Lucile semblait vivre sur un beau petit nuage d’amour. Elle affirme qu’elle est totalement à fond et qu’elle ne lâcherait rien. Après le départ d’Alicia, l’homme de 37 ans a présenté sa nouvelle compagne à ses amis qui l’ont tout de suite adopté. On souhaite donc un avenir radieux au couple.