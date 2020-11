Jérôme (L’amour est dans le pré) : Lucile l’embrasse, il ne s’y attendait pas et est choqué !

L’agriculteur va se retrouver complètement ébahi après que Lucile, l’une de ses deux prétendantes lui ait fait un geste des plus inattendus et surtout très osé !

Lundi 26 octobre dernier, les téléspectateurs ont pu remarquer que l’émission de téléréalité a passé un nouveau cap. Les choses sont devenues plus accélérées entre les candidats et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a de l’amour dans l’air (ou si vous voulez, dans le pré). Alors que l’animatrice de l’émission Karine Le Marchand tente tant bien que mal de rabibocher certains candidats, les choses semblent aller un peu trop bien pour Jérôme. Un extrait de l’épisode avait été dévoilé sur M6 et on voyait bien que le céréalier vit sur un nuage d’amour depuis que Lucile et Alice sont arrivées sur sa propriété. Si le jeune homme avait quelques réticences à se décider, Lucile quant à elle s’est montrée très entreprenante. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Quand Lucile vole un baiser à Jérôme

Pendant le speed-dating, le maraîcher a été subjugué par les personnalités de Lucile et Alicia. Il était tout heureux de les accueillir chez lui. Alors que l’agriculteur semblait attendre un signe pour se lancer, Lucile ne s’est certainement pas fait prier. On peut bien dire qu’elle se donne les moyens pour obtenir ce qu’elle désire et c’est pour avoir le cœur de Jérôme qu’elle lui a volé un baiser !

Ils étaient tous les deux en train de récolter des blettes dans un champ. Même si Jérôme et Lucile se montraient très taquins l’un avec l’autre, on était loin de se douter que cela pourrait arriver. Décidément, cette émission de téléréalité réserve bien des surprises !

Ce premier baiser qu’ils se sont échangés les a pris de court tous les deux. « C’est ta faute ! Moi je coupais des blettes tranquille… » avait commencé Lucile et à Jérôme de rétorquer qu’il ne s’attendait pas du tout à cela. Il était visiblement décontenancé face à ce qui venait d’arriver. Ce fut le tour de la jeune femme de le rassurer en lui disant qu’un baiser ne se « calcule » pas. Si leur baiser était loin d’avoir déplu à Lucile, on est certain qu’il ne fera pas plaisir à Alicia.

La réaction de Jérôme

« Les choses quand elles sont faites, c’est qu’elles devaient être faites, tu vois. Après on n’est pas là pour tricoter non plus » avait dit Lucile devant un Jérôme sidéré par la nature entreprenante de la jeune femme. Il n’a d’ailleurs pas manqué à l’exprimer en déclarant que même s’il espérait que ce moment arrive, il ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi rapide.

Le caractère bien trempé de Lucile semble bien plaire au maraîcher qui a l’air bien être tombé sous son charme. Il avait les étoiles plein les yeux et a déclaré à Lucile qu’elle l’avait bien perturbé avec son baiser. Un instant après ce moment sulfureux, l’agriculteur était toujours sous le choc. De toute évidence, Lucile est déjà en train de marquer des points par rapport à Alicia qui jusque là n’a encore réellement rien entrepris.

Les téléspectateurs se demandent bien ce qui se passera dans la suite des évènements puisque l’homme de 37 ans a ouvertement déclaré que le baiser de Lucile lui a plu. Alicia a-t-elle déjà dit son dernier mot ? Les fans de l’émission vont devoir attendre encore quelque temps avant de le savoir.