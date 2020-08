Jesse Williams (Grey’s Anatomy) : la star révèle un énorme tatouage et surprend ses fans !

L’une des figures les plus connues de la série américaine Grey’s Anatomy, Jesse Williams entretien une forte relation avec ses fans sur Instagram. Il ne manque pas d’occasion de leur faire part de son quotidien et de ses nouvelles initiatives. Loin de l’image d’un spécialiste en anatomie que lui confère son rôle dans la série culte, il a décidé d’entamer un changement important en ce qui concerne son look ; de quoi surprendre ses abonnées.

Une photo surprise pour ses fans

Au cas où vous n’aurez pas suivi la série américaine Grey’s Anatomy jusqu’à la saison 6, vous ne connaissez surement pas Jesse Williams. L’acteur a fait son entrée timide dans la série, mais a finalement gagné en popularité. C’est d’ailleurs ce qui lui vaut désormais plus de six millions de followers sur son compte Instagram. Des abonnées avec lesquelles il entretient une relation assez forte.

Celui qui joue le rôle de Jackson Avery donne fréquemment de ses nouvelles et trouve toujours un moyen de retenir l’attention. Même si récemment son activité en ligne a failli lui couter son rôle dans la série, il ne se décourage pas pour autant. Récemment, il a mis en ligne une photo dans laquelle on peut remarquer qu’il a changé le style de ses cheveux. Ceci, en choisissant de leur donner une nouvelle teinte.

Sur la photo, on peut apercevoir la nouvelle couleur des cheveux de l’acteur. Il a décidé de les mettre en bleu. Ce selfie a tout de suite retenu l’attention de fans de l’acteur. Ce qui évidemment a entrainé une multitude de réactions de leur part. La publication cumule d’ailleurs 550 000 mention Jaime avec près de 10 000 commentaires. Cependant, ces fans ne s’attendaient surement pas à ce que leur préparait Jesse Williams.

Un tatouage hallucinant dans le dos de Jesse Williams

Pour le moment, les tournages sont en pauses aux USA. Du coup, Jesse Williams a beaucoup de temps libre et déborde de créativité. Peu de temps après la publication de la photo de sa nouvelle couleur de cheveux, il dévoile des tatouages impressionnants. L’homme de 39 ans a recouvert tout son dos avec un dessin énorme. Il s’agit d’une représentation d’ailes gigantesque. Un état de chose qui a une fois encore étonné les fans de Jesse.

En lisant les commentaires de la publication, on se rend compte que les abonnés ont aimés en grande majorité le tatouage de la star. Il se pourrait bien qu’au retour de la série, l’on puisse apercevoir le dos tatoué dans certaines scènes. Que ce soit le cas ou pas, il faut admettre que l’acteur a trouvé les moyens pour ne pas s’ennuyer pendant ce temps de vacances. Il fait également des publications sur divers sujet de société.

Jesse Williams aborde la violence policière

En dehors de ses publications traitant de sujet personnel, l’acteur n’hésite pas à aborder d’autres faits au cœur de la société américaine. Dans une année marquée essentiellement pas des mouvements tels que Black Lives Matter, les violences policières semblent bien se poursuivre aux États-Unis.

Une des publications de Jesse montre clairement une situation dans laquelle les policiers s’en prennent violemment à des civils. Ceci, malgré le fait que certains d’entre eux ne semblent opposer aucune violence. On peut voir dans la vidéo publiée, un homme et 2 femmes jetés à terre et tabasser par la police.