Jesse Williams (Grey’s Anatomy) : l’acteur serait-il gay ? La rumeur prend de l’ampleur, il y a des révélations !

Contrairement à certaines rumeurs, il n’est pas gay ou bi, nombreux sont ceux qui estiment que l’acteur dont le regard est troublant est en réalité homosexuel. Plusieurs conquêtes féminines peuvent prouver le contraire, nous avons alors enquêté sur le sujet.

Jesse Williams enchaîne les relations amoureuses

Difficile dans le monde du show-business de trouver une femme pour la vie, car les conquêtes se multiplient et ne se ressemblent pas forcément. Les adeptes de la série Grey’s Anatomy savent qu’il a toutefois jonglé avec une période chaotique, car les relations amoureuses se terminent parfois dans la douleur et ce fut le cas pour la précédente. Alors que Jesse Williams était marié, il a été contraint de divorcer et comme c’est le cas pour de nombreux couples, il s’est retrouvé devant les tribunaux. Quelques conquêtes sont alors au rendez-vous et nous avons pu en trouver trois. Sachez toutefois que l’acteur a rapidement retrouvé l’amour et ce n’est plus un coeur à prendre comme Camilla Luddington.

Taylor Rooks a été l’une de ses conquêtes, le couple a toutefois été discret et les apparitions ont été assez rares .

. Cela n’était pas suffisant notamment pour préserver leur couple, les photographes ont pu immortaliser de nombreux moments.

Quelques mois plus tard, leur rupture était annoncée sur les réseaux sociaux.

Un an auparavant, c’était Minka Kelly qui avait la joie d’enlacer le beau gosse et c’est grâce à leur passion commune qu’ils ont pu se trouver.

Avec Jesse Williams, ils ont donc évolué sur un jeu vidéo, mais les rumeurs ont été très pesantes pour le couple.

En effet, certains ont pointé du doigt la jeune femme puisqu’elle aurait été responsable de la précédente séparation.

Cette longue relation de trois années s’est terminée avec Aryn Drake Lee et les fans de Grey’s Anatomy ont été dévastés par la nouvelle.

Le couple était fiancé, la cérémonie avait été immortalisée, mais leur union n’a pas duré.

Ils ont toutefois eu deux enfants, car Jesse Williams est réellement le papa d’une petite fille et d’un garçonnet.

C’est cette union qui s’est retrouvée devant les tribunaux.

Jesse Williams se console avec Taylour Paige

Après quelques déboires, l’acteur de Grey’s Anatomy a tout de même retrouvé l’amour et il est très heureux avec Taylour Paige. Depuis sa première relation amoureuse, Jesse Williams a quelques difficultés pour rester aux côtés d’une femme pendant plus d’une année. Il faut savoir qu’ils partagent leur quotidien depuis 2019, la malédiction semble donc levée et il est important de noter que Taylour Paige est beaucoup plus âgée. En effet, elle a neuf ans de plus que lui, mais ils semblent être très amoureux. En espérant que l’affaire Aryn ne se reproduise pas, car à l’époque, le beau gosse avait été pointé du doigt pour une infidélité notamment à cause de Minka Kelly. Croisons les doigts pour les deux tourtereaux.