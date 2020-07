Jessica Potel (Koh Lanta) : de nouvelles photos publiées sur Instagram enflamme la toile !

La magnifique brune au visage délicat, à l’élégance indéniable et aux formes fines et vigoureuses aime à se mettre en avant, utilisant toutes les possibilités offertes par les réseaux sociaux modernes, usant de sa notoriété et de son charisme.

Une beauté émergeant des ruines : les épreuves de Koh-Lanta l’amènent au jour

C’est en 2015 que la charmante jeune femme se fait connaître, en participant au jeu télévisé Koh-Lanta. Rapidement, l’Amazone au cœur tendre gagne les faveurs des spectateurs ; si sa bonne humeur, son honnêteté en font une compagne appréciable, c’est surtout sa pugnacité et sa détermination lors des épreuves que le public retiendra. N’hésitant pas à utiliser un remarquable éventail de capacités physiques et mentales, la Combattante, comme on la surnomme, est éliminée au début de la saison. Elle retournera en jeu lorsqu’une autre femme sera forcée d’abandonner pour des raisons médicales.

En cette saison 2020, la splendide guerrière tatouée aura définitivement conquis son public – cela en dépit d’une trahison d’un de ses équipiers, qui la fera éliminer de l’émission par calcul stratégique. Bien qu’elle n’ait pas remporté le jeu, ses nombreux followers ne semblent pas se lasser d’admirer sa plastique de panthère – musclée, rapide et divinement athlétique, la merveilleuse jeune femme déchaîne les passions. Très active sur Instagram, qui lui permet de transmettre les images mille fois partagées de son délicieux nombril loin à travers le monde, la Vénus aux épaules bronzées ensorcelle quotidiennement ses 249 000 internautes.

Elle aura posé dans des circonstances diverses : en tenue de mer, tenant à la main un harpon, elle remercie la personne qui lui donna le goût de la pêche ; sur une moto, adoptant des poses suggestives, avec son chien, simple et normale, ou encore pendant une séance de sport. Cette variété lui permet d’intégrer ses followers à sa vie, d’ouvrir une fenêtre sur son intimité.

Son image est maniée de main de maître et lui assure un succès grandissant

Tout de noir vêtue, dans son fin manteau de velours, lunettes aux montures noires et chaussettes de la même couleur remontant jusqu’aux genoux, cette photo d’elle où le haut de ses cuisses se dévoile dans la douce lumière d’une chambre claire aura fait le tour des réseaux. D’autres photographies la mirent savamment en valeur : on la voit par exemple sur le pont d’un bateau, voguant sur la Seine, habillée d’une très belle robe blanche. Si elle multiplie les prises de vue, variant le contexte et les tenues, certaines d’entre elles atteignent les 40 000 likes. La beauté trentenaire semble fortement apprécier cette situation de célébrité, au point de poster plusieurs photos par jour. Même amaigrie par les épreuves de Koh-Lanta, sa popularité ne décline pas, et elle reçoit de nombreux messages de ses fans, où les encouragements se mêlent aux admirations.

« Tu es une véritable une guerrière, tu nous donnes du punch « , affirme un de ses fans. Et il est vrai que la Combattante sait donner le sourire à ceux et celles qui la suivent. En dépit de difficultés matérielles et financières, elle n’a jamais cessé d’entretenir ce lien avec ses abonnés, trouvant un réconfort dans le fait d’appartenir à une communauté toujours grandissante, au sein de laquelle elle occupe une place prépondérante.

Ses projets actuels ne sont pas connus, mais il y a fort à parier que Jessica Potel nous démontre encore une fois sa capacité à se sortir de toutes les situations – avec classe.