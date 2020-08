Jessica Potel, la vedette de l’aventure Koh-Lanta, enflamme les réseaux avec son joli tatouage

Jessica Potel : Sa célébrité la suit même après l’aventure.

Malgré son échec in extrémis sur Koh-Lanta, les admirateurs de Jessica Potel la poursuivent toujours jusque dans les réseaux sociaux. Tous les faits et gestes de cette jeune femme ne sont pas inconnus de ses fans. Tellement populaire que Jessica Potel devient une idole pour ceux qui ont suivi Koh-Lanta.

Dans le but de ne pas décevoir ses fidèles admirateurs, Jessica Potel ne manque pas de publier sporadiquement sur Instagram. Sur sa nouvelle publication, les internautes peuvent voir un nouveau tatouage, des fleurs de lotus, allant d’une partie de ses épaules vers son dos. Dans la croyance asiatique, le lotus symbolise le renouveau, la renaissance. En effet, Jessica cherche vraiment une vie nouvelle après sa défaite de l’aventure.

Jessica Potel Koh-Lanta enflamme le Web avec un look pointé du doigt, mais que fait-elle ? Magnifique photo ! – barbanews: https://t.co/VJ45pCpDWU #ActuWeb — Marine (@OoMarinette) May 26, 2020

Une autre photo présente une Jessica Potel, assise sur son lit de drap blanc, toute vêtue de noir de la tête aux pieds, lunettes au visage et à la chevelure qui lui donne l’air ravageur. Ce post a connu un véritable succès auprès de ses adorateurs : 5430 likes et 109 commentaires rien qu’en 20 minutes.

Ses deux aventures : sa vie conjugale et Koh-Lanta.

On dirait que la chance n’a jamais souri à Jessica Potel. Sa première participation à Koh-Lanta était soldée par une défaite. Vient ensuite la vie difficile qu’elle doit mener après son divorce. Quittée par son mari, elle devait élever, seule, sa fille âgée de 14 ans. Toutes les deux, elles tiraient vraiment le diable par la queue.

Elles étaient sur le point de se mettre dans la rue, sans l’aide d’une camarade qui a participé également à Koh-Lanta et qu’elle n’oubliera jamais. Elle était toujours dans l’attente d’un logement social, mais en vain. Cependant, Jessica Potel, forte, tenace, et souriante ne se laisse jamais décourager. Elle n’a qu’une seule idée en tête, celle de pouvoir vivre une nouvelle vie et grandir décemment son enfant.

Puis voilà, l’aventure Koh-Lanta, version 2020 ouvre ses portes à Jessica Potel. Elle mise tous ses espoirs en s’engageant dans l’arène de cette aventure. Elle pense que c’est l’exaucement de ses longs vœux de voir sa vie s’améliorer. Elle participe corps et âme, à ce concours en ne ménageant aucun effort. Elle-même, déclare, ne pas avoir le courage de se regarder dans un miroir. Les joues creusées, les traits tirés. Elle s’est amaigrie sérieusement. Elle a perdu 10 kg de son poids à l’issue de l’épreuve.

À la fin de la compétition, comme suite à la trahison d’un des coéquipiers, par une élimination planifiée de cette courageuse participante. La somme importante de 100 000 euros destinée au vainqueur ne tombe pas sur ses mains. Elle s’est contentée d’être le coup de cœur des téléspectateurs. Évidemment, ce malheureux résultat ne manque pas de causer de la rancœur et de la tristesse chez Jessica Potel. Toutefois, ça lui a suffi largement de gagner une place bien méritée au cœur de ses admirateurs.

Son rêve continue et reste le même : vivre une nouvelle vie auprès de sa fille. Jessica Potel adore les émotions fortes. Tout en n’ayant peur de rien. Passionnée des deux roues, et pas n’importe laquelle elle aime surtout enfourcher les gros modèles à grosses cylindrées. Tout cela nous fait croire qu’elle compte décidément, aller plus loin dans la vie, la tête haute et à grande vitesse.