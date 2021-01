Jessica Thivenin a fait une belle découverte en plein tournage, elle est enceinte !

La femme de Thibault Garcia qui est en plein tournage avec les Marseillais a eu l’occasion de découvrir avec le plus grand bonheur qu’elle est enceinte. Le petit garçon aura donc un frère ou une soeur dans quelques mois. Il faut savoir que l’annonce semble précoce au vu des dires de la principale intéressée. Jessica Thivenin précise sur son compte Instagram qu’ils seront prochainement quatre dans la famille et le couple semble aux anges. Celle qui est une adepte de la télé-réalité précise qu’il est encore un peu tôt pour l’annoncer à tout le monde, mais elle vient en réalité de l’apprendre alors qu’elle est en plein tournage.

Jessica Thivenin ne pouvait pas cacher sa grossesse

Alors qu’elle tourne pour un épisode des Marseillais, Jessica Thivenin a été sans doute contrainte de lever rapidement le doute concernant une grossesse. Les rumeurs ont tendance à se propager très rapidement dans le monde de la télé-réalité et il n’est pas surprenant que la jeune femme adopte ce comportement. Comme Nabilla avait pu le confier au cours des différentes stories, il est toujours préférable d’être maître de son image, cela évite de découvrir des informations dans les magazines.

Pour l’instant, il est donc impossible de savoir si Maylone aura une petite soeur ou un petit frère .

. Bien sûr, l’annonce sur Instagram a été au coeur de nombreuses félicitations de la part des inconnus qui peuvent suivre le couple sur les réseaux sociaux.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia vivent à Dubaï, ils pourront alors vivre cette grossesse dans la sérénité, ils seront loin des photographes français.

Il est important de noter que leur petit garçon est né avec un problème de santé qui a nécessité plusieurs voyages à l’hôpital et une bonne dose d’inquiétude pour l’ensemble de la famille. Vous vous rappelez sans doute les larmes de Jessica Thivenin et de Thibault Garcia qui avaient sans doute eu besoin à l’époque de partager ces moments douloureux de leur existence. Vous aurez sans doute des nouvelles sur les réseaux sociaux très prochainement, car pour l’instant, le couple est contraint de s’isoler à cause du tournage. En effet, ils peuvent seulement partager un peu de leur vie le dimanche, il s’agit d’un jour de repos et ils peuvent ainsi passer du temps avec leur petit garçon.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont toujours à Dubaï

Avec la crise sanitaire qui ne cesse de prendre de l’ampleur ces derniers mois, la télé-réalité peut être bouleversée. Vous savez sans doute que TF1 a choisi également une île française pour le tournage de Koh Lanta alors que les Anges devaient se retrouver à La Réunion, mais la situation a quelque peu dérapé. En ce qui concerne les Marseillais, les équipes ont posé leurs valises à Dubaï et il s’agit du lieu de résidence du couple. Ils sont alors chez eux et ils peuvent se déplacer sans doute plus facilement pour retrouver leur enfant.

Comme l’émission n’est pas terminée, il faudra patienter pour découvrir les images des Marseillais, mais Jessica Thivenin donne parfois des informations croustillantes. Apparemment, l’ambiance semble être au rendez-vous et les internautes pourront avoir quelques situations sympathiques qui sont dignes de la télé-réalité. Le compte officiel de l’émission a notamment pu partager des photos ds candidats, mais en choisissant des visages d’enfant afin de garder sans doute le secret jusqu’à la fin. Les internautes ont donc été nombreux à adresser des félicitations au couple et nous leur souhaitons bien sûr le plus grand bonheur alors que la naissance pourrait être prévue pour fin d’année.