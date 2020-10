Jessica Thivenin : accusée de ne pas prendre soin de son fils Maylone, elle répond !

Candidate emblématique des Marseillais vs le reste du monde depuis 2014, Jessica Thivenin vit une véritable histoire d’amour avec Thibault Garcia depuis 2018. Après avoir passé un an avec Nikola Lozina, les deux amoureux avaient rompu en 2017.

Jessica Thivenin répond aux critiques des internautes

En couple depuis près de deux ans, Thibault Garcia et Jessica, désormais installés aux Émirats Arabe Unis, filent le parfait amour. En octobre 2019, un an après leur mariage, les deux tourtereaux ont été heureux d’accueillir dans leur couple, la naissance du petit Maylone. Âgée de 30 ans, la jeune maman fait régulièrement l’objet de critiques au sujet de la façon dont elle s’occupe de son fils. Ayant été la cible des attaques depuis plusieurs mois, la compagne de l’ex de Shanna Kress aurait décidé de faire une petite mise au point. Il faut dire que le retour de Jessica était très attendu par les fans des Marseillais vs le reste du monde. Toutefois, la jeune candidate est heureuse de retrouver sa vie du passé après avoir été obligée de changer son rythme de vie à cause de la grossesse et de son fils dont la santé est très fragile.

Installés à Dubaï depuis plusieurs mois, Jessica et Thibault comblent leur fils de bonheur. Voulant retrouver sa vie du passé, l’ex-compagne de Nikola Lozina n’hésite pas à en profiter lorsqu’il faut sortir pour se détendre avec ses amies. De leur côté, les fans de la jeune femme ne conçoivent pas les choses comme elle. Régulièrement aperçue le soir dans un restaurant à Dubaï, les internautes s’interrogent sur sa responsabilité en tant que maman. Pour répondre à ses détracteurs, elle a décidé de les recadrer via une vidéo. La jeune maman a expliqué que les moments où elle sort sont uniquement celles où leur fils dort car son amoureux et elle, passent des moments agréables avec Maylone en journée. Alors que plusieurs candidates de la téléréalité sont le plus souvent interpellées sur la qualité d’éducation qu’elles inculquent à leurs enfants, Jessica a répondu cash aux critiques dont elle fait l’objet depuis quelque temps.

Maylone, sa santé est désormais stable

Les parents du petit Maylone, actuellement âgé d’un an, peinent à se remettre après avoir fait face à plusieurs épreuves depuis la naissance de leur premier enfant. Le bébé serait né avec une malformation qui aurait conduit à son opération dès les premiers jours de sa naissance. Le petit garçon souffrait d’une atrésie de l’œsophage. Depuis ce temps, la santé du bébé de Jessica et Thibault est devenue délicate. Cette situation aurait même contraint la candidate des Marseillais à devenir rare sur les réseaux sociaux. Actuellement, l’enfant va beaucoup mieux et sa mère en profite lorsqu’elle a l’occasion pour s’amuser avec ses copines.

Contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n’est pas la première fois que la jeune femme s’attire les foudres des internautes au sujet de sa responsabilité de maman. Alors que Maylone n’avait que 5 mois, la compagne de Thibault Garcia était accusée d’être beaucoup trop fêtarde. Elle avait été aperçue dans un night-club lors d’une soirée en train de s’éclater avec ses amies. Connue pour sa franchise, elle n’avait pas manqué de répondre sur les réseaux sociaux déclarant qu’elle était libre de faire ce qu’elle voulait. En cette période, la jeune maman n’avait pas hésité à révéler qu’elle était déjà au bout du rouleau à cause de la santé précaire de son enfant. Plusieurs mois après, le rôle de maman de Jessica de nouveau mis en cause par ses fans.

Jessica Thivenin ne semble pas accorder une importance aux remarques des internautes et ne se cache pas lorsqu’il faut aller se défouler. Malgré toutes les critiques dont elle aurait fait l’objet sur la toile, l’amie de Nabilla est déterminée à retrouver sa vie sociale.