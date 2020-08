Jessica Thivenin : après sa grossesse, son remède miracle pour maigrir dévoilé sur Instagram !

View this post on Instagram

#sponsorisé 🎉SOLDES + CONCOURS AVEC @SOSHAPEPARIS 🎉 ( concours terminé) Qui n’a pas envie de se sentir bien dans son corps et dans sa tête ? Moi j’ai sauté le pas depuis plusieurs mois maintenant ! A chacun ses objectifs et chacuns ses envies ! So Shape c’est des Challenges minceur de 5, 14 ou 28 jours en fonction de vos objectifs. Avec les​ Snacks les PLUS SAINS sur le marché : 0 sucres et 0 matière grasse. Ça permet de réguler les excès et surtout perdre en graisse tout en gardant la masse musculaire ! Ça fait des années que je consomme leur produit et je valide So Shape à 1000% donc on a décidé de faire gagner à QUATRE challenges 28 jours 🎁un par gagnant) !!! Pour participer, c’est simple : ➡ Suivre mon compte et celui de @soshapeparis 😋 ➡ Liker le post et taguer 2 potes en commentaire pour vous motiver à faire le challenge ensemble 🙏 Le tirage au sort aura lieu le 13 Août ! Bon chance à tous 😘 En plus c’est les SOLDES ! Derniers jours 🎉 -15% SUR LE SITE CUMULABLE AVEC MES CODES PROMOS ! 💕PERSOJESSICAT 💕: -9,50€ sur les challenges de 14 et 28 jours (cocher “PERSO” lors du choix des saveurs) 🍫SFJESSICAT 🍫: -10% à partir de 40€ d’achat sur les snacks PS : Paiement en 3 fois possible ▶️😀Voici les 4 gagnants du concours : @margooux @raphaelle_59 @ju_lizz33 @sweetiie_j @shaunaevents