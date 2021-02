Jessica Thivenin choque les internautes avec sa photo, la candidate serait difficile à reconnaître

Tous les sujets sont bons pour critiquer Jessica Thivenin que ce soit sa façon d’élever son fils, son quotidien, ses choix vestimentaires, ses envies capillaires ou encore les actes de chirurgie esthétique. Il n’est donc pas surprenant que la toile s’embrase lorsque la star de la télé-réalité poste un simple cliché. Elle ne sera pas seulement sur les réseaux sociaux puisque vous pourrez notamment la découvrir dans la nouvelle saison des Marseillais.

Jessica Thivenin dévoile une photo assez surprenante

Celle qui a décidé de vivre à Dubaï avec son homme et son petit garçon a tendance à être ciblée par de nombreuses critiques. Ce n’est pas la seule puisque Nabilla Vergara se retrouve dans la même situation. À l’occasion de la Saint-Valentin, Thomas a eu l’occasion de lui acheter un nouveau sac à main proposé par Hermès et l’encre n’a cessé de couler au même titre que les critiques sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne Jessica Thivenin, son physique semble troubler des internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Jessica Thivenin est enceinte de son deuxième enfant comme elle a pu le révéler sur son compte Instagram en plein tournage des Marseillais .

. La star du petit écran a de nombreuses craintes par rapport à cette grossesse et elle semble être apeurée par cette situation qu’il est difficile de maîtriser.

Elle a toutefois le soutien de ses proches et notamment de Thibault qui est toujours à ses côtés.

Le 16 février dernier, Jessica Thivenin dévoile donc un cliché afin de montrer à tout le monde une coiffure volumineuse.

Les commentaires ont rapidement pris une direction bien précise puisque la jeune femme serait méconnaissable. Les internautes estiment que Jessica Thivenin a beaucoup changé ces dernières années et ils pointent du doigt la chirurgie esthétique. La star de la télé-réalité n’a jamais caché les interventions qu’elle a pu réaliser dans le passé, elle a notamment gagné un peu de volume avec son postérieur.

Des internautes ont alors demandé à la jeune femme si elle avait réalisé un lifting, si elle était fatiguée et d’autres ont partagé leur incompréhension concernant la réalité et les photos. Ils sont nombreux à penser que la jeune femme dévoilée, sur les réseaux sociaux que ce soit SnapChat ou Instagram n’est finalement pas Jessica Thivenin puisque la métamorphose est réelle.

Jessica Thivenin est habituée des critiques

Vous avez pu découvrir à maintes reprises des stories notamment sur SnapChat puisque la jeune maman n’hésite pas à partager ses raisons, ses envies, ses valeurs et à justifier finalement tous les actes. En effet, elle avait été notamment critiquée pour sa façon d’élever son petit garçon. Des internautes avaient pointé du doigt Jessica Thivenin qui délaissait selon eux son enfant pour finalement rejoindre le tournage des Marseillais. Il est donc difficile d’être une star de la télé-réalité et d’avoir une telle exposition sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)



Jessica Thivenin et Thibault Garcia proposent leur quotidien sur leurs différents comptes afin d’animer une communauté, et notamment pour partager des bons plans. Ce ne sont pas seulement des stars dans le programme des Marseillais puisqu’ils sont aussi considérés comme des influenceurs. Ils dévoilent alors des codes promo qui résultent d’un partenariat avec des marques. Cela permet aux internautes d’acheter des produits à moindre coût et ils ont en retour une contrepartie financière ou classique avec des produits, des cadeaux…

Avec la télé-réalité, les participants ont clairement pu monter un empire et ce ne sont pas les seuls, car Nabilla et Thomas sont souvent cités comme ceux qui ont le plus réussi dans ce milieu.