Jessica Thivenin est-elle enceinte d’un deuxième enfant ? Découvrez ce cliché qui sème le doute auprès de ses fans !

Alors que l’année 2020 a été pour le moins très mouvementée pour Jessica Thivenin et toute sa petite famille, c’était sans compter sur les rumeurs qui vont bon train dès le premier janvier, au bout de quelques heures seulement !

Jessica Thivenin veut de nouveau être maman, et elle ne s’en cache pas publiquement !

Depuis que Jessica Thivenin a donné la naissance à son premier enfant en octobre 2019 avec le petit Maylone, la star de télé-réalité se pose de plus en plus de questions pour son avenir. Elle est en effet âgée aujourd’hui de 31 ans, et elle sait très bien que si elle souhaite avoir un nouvel enfant avec son compagnon, alors il est plus que temps de s’en occuper et sérieusement ! En effet, même si la jeune femme a pu rencontrer de sérieuses difficultés après la naissance de son premier enfant avec son compagnon Thibault Garcia, elle n’a jamais caché son nouveau désir d’être maman.

D’ailleurs, elle avait fait un test de grossesse il y a quelques mois, après avoir constaté que son ventre avait grossi très soudainement. Les internautes avaient à l’époque étaient particulièrement choqués : les photos semblaient bien prouver que Jessica Thivenin attendait un deuxième enfant. A cette occasion, la jeune femme s’était alors précipitée pour faire un tests de grossesse afin d’en avoir le coeur net, et la réponse est apparue au bout de quelques minutes seulement : le test était négatif !

Ce qui a pu provoquer cette “grossesse” soudaine, selon elle et après une réflexion, c’est sans aucun doute le fait qu’elle ait mangé un repas d’un fast-food bien plus gras que ce qu’elle a l’habitude de manger ! Mais cette fois-ci, c’est à l’occasion d’un cliché pour le réveillon que les fans ont à nouveau eu un doute sur le fait que Jessica Thivenin attendait bien un second enfant…

Jessica Thivenin a diffusé une photo pour la nouvelle année : ses fans se posent de sérieuses questions !

Comme de nombreuses stars de la télé-téalité, Jessica Thivenin a décidé rapidement de partager une photo pour fêter dignement cette nouvelle année 2021. Sur le cliché, on peut voir la jeune femme blonde en train d’embrasser langoureusement son compagnon Thibault Garcia, avec qui elle a eu un premier enfant. Derrière le couple, on peut apercevoir au loin un magnifique feu d’artifice qui rend la scène encore plus belle.

Mais si certains fans des deux stars se sont concentrés sur ce moment unique, d’autres ont ajouté des remarques qui portent à confusion. En effet, la robe de la jeune femme est assez longue mais laisse entrevoir ses formes sublimes. Sur le premier cliché, certains ont en effet cru comprendre que la jeune femme était enceinte en regardant son ventre. Mais est-ce un effet d’optique ou une réalité ? Personne ne serait en mesure de le dire pour le moment, et la star de télé-réalité n’a d’ailleurs toujours pas réagi aux différentes remarques.

Si en tout cas cela s’avère bel et bien vrai, cela voudrait dire que le couple devrait avoir un deuxième enfant pendant l’année 2021, au plus tard au mois de septembre ! Pour le savoir, il va falloir toutefois être très patient car on sait que les femmes n’hésitent pas à prendre beaucoup de précautions à ce sujet et faire des annonces à partir de la première échographie parfois.