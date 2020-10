Jessica Thivenin : elle souffre de crises d’angoisse très violentes… ses fans s’inquiètent !

Après s’être fait un sang d’encre pour les problèmes de santé de Maylone (1 an), Jessica Thivenin, l’ancienne candidate de télé-réalité se retrouve à son tour victime de nombreus maux, et notamment des violentes crises d’angoisses…

Après Maylone, c’est au tour de la maman d’être en stress

Décidément la petite famille de la télé-réalité n’en finit plus avec les petits coups de stress concernant leur état de santé. Début septembre, la jeune starlette s’était déjà confiée au sujet de son fils Maylone et s’était montrée plus que préoccupée…

Sur son compte Instagram, elle avait notamment partagé en story avoir pris rendez-vous chez le médecin alors que le petit Mylone allait avoir un an.

S’il s’agissait d’une visite de routine pour apprendre à équilibrer l’alimentation du bébé au fur et à mesure de sa croissance, il s’agissait aussi d’un rendez-vous pour rassurer les jeunes parents et vérifier que tout était en ordre.

Car le petit Maylone revient de loin !

Lorsqu’il est né, le bébé a dû être opéré en urgence à cause d’une atrésie de l’œsophage (le tube qui relie la bouche à l’œsophage se terminait en “cul de poule” et ne permettait pas aux aliments ou à la salive de poursuivre leur chemin vers l‘estomac). L’opération s’est certes bien passée, mais les parents ont eu très peur.

« C’est beaucoup de stress »

Jessica Thivenin s’était déjà confiée sur ses difficultés de parents. Même si elle et son petit mari font de leur mieux, il est toujours légèrement plus difficile d’élever un enfant qui a un “problème » et cela demande énormément d’énergie : « C’est notre premier bébé, on est parents, on se retrouve avec un enfant qui a des problèmes. Tu essaies de tout détecter, mais ce n’est pas évident. Dès qu’il pleure, tu ne sais pas ce qu’il a. Tu te poses plein de questions. C’est beaucoup de stress. On ne peut pas faire plus que ce qu’on fait. J’ai l’impression d’avoir passé plus de temps à l’hôpital que chez moi »

La femme de Thibault Garcia se montre cependant toujours pleine d’espoir. « On apprend à être parents. Ça va le faire. J’aimerais savoir ce que c’est d’être safe, tranquille, de ne pas être stressé » avait-elle notamment déclaré en Interview.

Stress VS Crises d’angoisse

Alors que la starlette de la télé-réalité vient juste de s’offrir une nouvelle opération de chirurgie esthétique (un lipofilling, qui est une intervention qui consiste à augmenter le volume de fesses), Jessica Thivenin s’est confiée sur les violentes crises d’angoisse dont elle souffrait dernièrement.

C’est sur Snapchat qu’elle a décidé de se confier ce 18 octobre 2020, alors qu’elle était encore dans son lit : : « Hier j’ai passé une après-midi avec mes copines, c’était bien on s’est régalées, mais là je suis fatiguée et ce matin j’étais trop pas bien, je faisais des crises d’angoisse en fait. Je vous ai déjà dit que je faisais des crises d’angoisse, avant ça m’arrivait souvent, maintenant ça m’arrive beaucoup moins. Et là ce matin j’étais vraiment hyper pas bien, crises d’angoisse, franchement j’arrivais pas à respirer… Bref ceux qui connaissent les crises vous savez… Là heureusement ça va mieux. »

Apparemment il ne s’agissait que d’une crise passagère, car la jeune femme a par la suite vite retrouvée des forces, ou du moins suffisamment pour se commander un McDo. Elle a également pu compter sur le soutien de son cher et tendre mari qui, voyant sa petite femme mal en point, a décidé d’annuler tous ses rendez-vous professionnels pour rester à son chevet.

Jessica a d’ailleurs souhaité le remercier tout particulièrement : « Il est trop gentil mon petit mari parce que ce matin j’étais pas bien je faisais des crises d’angoisse et j’étais pas bien. ll me serrait fort et du coup il a annulé tous ses rendez-vous pour rester près de moi. »

Comme beaucoup de starlettes, la jolie blonde de 30 ans n’échappe donc pas à la rançon de la gloire. Et si Kylie Jenner, Selena Gomez, Miley Cyrus, Taylor Swift et Emma Stone s’étaient déjà confiées au sujet de leurs crises d’angoisse et de leurs problèmes de stress, Jessica Thivenin peut dorénavant se vanter d’appartenir à ce même petit club.