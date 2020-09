Jessica Thivenin : enceinte d’un deuxième enfant ? Elle dévoile la réponse sur Instagram !

Dans l’attente de cet heureux événement, Jessica Thivenin s’est confié sur sa vie de famille dans une interview accordée à Télé Star et, précisément, sur son envie d’agrandir sa famille.

L’année 2019 aura été très mouvementée pour Jessica et Thibault. Alors qu’elle portait encore son premier enfant dans son ventre, Jessica a dû rester alitée jusqu’au 7 octobre 2019, date à laquelle elle le mit au monde et devint pour la première fois maman. Même si ce fut une journée pleine d’émotions pour le couple, les jours et les mois qui ont suivi le furent tout autant ! Car si le petit Maylone a égayé le quotidien de la Marseillaise, il en a également fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Rappelons effectivement que le petit Maylone fut opéré dès sa naissance car il était malheureusement atteint d’une atrésie de l’œsophage.

Jessica Thivenin avait d’abord voulu attendre 3 ans

Mais les craintes du couple ne s’arrêtèrent pas là. En début décembre 2019, Maylone faillit également s’étouffer avec son propre lait. Par chance, Jessica a eu instinctivement le réflexe de lui faire un massage cardiaque dans le taxi qui emmena la petite famille à l’hôpital, lui sauvant ainsi la vie.

Après toutes ces péripéties, la jeune maman avait d’abord confié qu’elle ne se sentait pas à faire un autre enfant tout de suite. Alors que Manon Marsault, Julien Tanti et Tiago lui rendirent visite, elle confia à cette époque que « quand t’as des amis, tu leur dis toujours : « Alors, c’est pour quand le deuxième ? », mais moi honnêtement, pas de suite. Moi, dans deux ou trois ans. Là, je peux pas, c’est pas possible ».

Mais il semblerait que son désir est plus ardent qu’elle ne le pense !

Il semblerait effectivement que l’idée ait quand même germé et fait son chemin dans l’esprit de la jeune Marseillaise de 30 ans puisqu’en janvier 2020, elle posta une photo d’elle avec Maylone en demandant à ses fans « J’aimerais bien savoir qui a des enfants ? Et comment s’appellent-ils ? » . Les abonnés parents ont bien évidemment répondu à la question de la star des Marseillais qui a tantôt fait de lire tous les commentaires ! Elle a ensuite interpellé son mari, Thibault Garcia, sur son compte Snapchat en lui disant « Je viens de poster une photo en demandant les prénoms des enfants et bah du coup, j’ai plein d’idées pour de prochains enfants ».

Une perspective qui n’a visiblement pas laissé son mari de marbre qui a de suite répondu « Ah, donc là, il faut concevoir ? » Sauf que là encore, Jessica Thivenin a repoussé l’échéance à plus tard.

Dans 1 an et demi ou 2 ans ?

Dans les colonnes de Télé Star du lundi 24 août, elle a cependant accepté de se livrer à quelques confidences. Elle a, par exemple, déclaré que « quand on voit notre fils, on en veut plein des comme lui ! Mais pour l’instant, on a besoin de respirer. Nous allons attendre que Maylone ait 1 an et demi ou 2 ans ».

Par ailleurs, Jessica Thivenin n’a pas laissé de côté sa carrière professionnelle puisqu’on la verra dans la prochaine saison des Marseillais vs le reste du monde. Une reprise que la Marseillaise peut se permettre puisque son fils irait mieux. Elle confie effectivement qu’ « aujourd’hui, il va très bien ! Il rampe et grimpe partout. Si ça n’avait pas été le cas, je n’aurais jamais été dans l’émission ».