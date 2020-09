Jessica Thivenin et Carla Moreau (Les Marseillais) : se sont-elles réconciliées ?

Une sororité qui est en voie de reconstruction

Ce lundi 31 août, la nouvelle saison des Marseillais vs le reste du Monde est enfin de retour sur les petits écrans. Cette saison 5 de LM vs Monde s’annonce fort. Jessica Thivenin et son compagnon ont fait un grand retour sur le devant de la scène. Après un an de silence passé à Dubaï. Leur arrivée a cependant créé une tension dans la villa.

Surtout pour la femme de Kevin Guedj. De ce fait, dès le premier épisode, la compagne de Thibault Garcia et cette dernière s’étaient violemment disputées. En effet, à son arrivée, Jessica a voulu mettre les choses au clair avec la maman de Ruby. Elle a reproché que Clara s’était très mal comportée durant la soirée du jour de l’an 2020. Une tension qui a pris source huit mois passés.

Toutefois, les deux amies s’avéraient passer à une réconciliation. En effet, Aqababe a annoncé que les deux amies ont enterré la hache de guerre. Sur son compte Instagram, le blogueur a répondu à une question d’un internaute. Ce dernier qui a voulu savoir si Jessica et Carla s’adressent à nouveau la parole. À cette occasion, le lanceur d’alerte Aqababe a répliqué que ces deux dernières se reparlent vite fait. Visiblement, les deux mères de famille se seraient donc réconciliées.

Quoi qu’il en soit, si la paix règne de nouveau entre Jessica Thivenin et Carla Moreau, cette dernière est désormais en guerre avec Manon Marsault. La cinquième saison des Marseillais VS le reste du Monde ne cessera donc d’épater les téléspectateurs dans les épisodes à venir.

La fameuse soirée de Nouvel An 2020, source de dispute entre les confrères

Si les deux amies ont eu une grosse altercation, c’est parce que Jessica n’a guère apprécié le comportement de Clara. Lors de la soirée, la mère de Ruby aurait refusé que Kevin Guedj poursuive la soirée avec Thibault Kuro. En expliquant que ce dernier a de mauvaises fréquentations. Ce n’est pas tout puisque Carla Moreau a également fait une grosse révélation. « Je vais dire à Jess ce que Thibault fait derrière son dos. » Insinuant ainsi que Thibault Kuro aurait trompé Jessica Thivenin.

Si la mère de Maylone n’y croyait pas, cette accusation a rapidement été confirmée par certains internautes. Parmi eux, aka.tvshow a même dévoilé que le beau brun aurait eu une aventure avec Valérie Cossette. Une influenceuse québécoise de 27 ans qui est également modèle photo. Grâce à des clichés qui dévoilent un peu plus ses parties intimes, la jeune femme a gagné de la notoriété.

Actuellement, Valérie est même suivie par plus de 2 millions d’abonnés. De par ces croustillants détails, le compte a également divulgué que Thibault Garcia aurait flirté avec Valérie juste après sa rupture avec Shanna. Lorsque Jessica Thivenin était sur le tournage des Marseillais en Australie, fin 2017. Face à cela, le principal intéressé a voulu donner sa version. Il n’a pas dénié le fait qu’il a eu une idylle avec la Québécoise. Toutefois, il a tenu à préciser que leur amourette datait bien avant sa relation avec Jessica.

Plus précisément, juste après son aventure avec Shanna. « Je n’ai jamais trompé Jessica ni personne d’autre. Ce n’est pas dans ma nature. Arrêtez de croire n’importe quoi. » avait-il fini par conclure. Quelle est alors la vraie version ? Avait-il vraiment osé tromper la mère de son enfant ? Une affaire qui reste à suivre.