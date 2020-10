Jessica Thivenin et Thibault Garcia : gros clash entre le couple dans les « Marseillais vs le reste du monde » !

Présentée quotidiennement sur W9, le ton peut très vite monter dans l’émission de télé réalité Les Marseillais vs Le reste du monde. Cela a été le cas ce mardi 13 octobre 2020, où Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia se sont violemment clashés devant leurs camarades ahuris, et face aux caméras de W9.

Thibault Garcia s’énerve contre sa femme Jessica Thivenin !

La question que tout le monde se pose, c’est de savoir ce qui a bien pu pousser Jessica Thivenin et Thibault Garcia à s’écharper de la sorte. En couple depuis plus de 3 ans maintenant, avec un bébé d’un an, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont mariés, et semblent former un couple solide.

Alors qu’ils ont été absents des saisons précédentes à cause de la naissance de leur petit Maylone, le couple est revenu à la villa pour la 5e édition des Marseillais vs Le Reste du monde. Au début de la compétition, Jessica Thivenin avait été la seule à avoir intégré la villa.

Un mois environ plus tard, la jeune mère a été rejointe par son chéri Thibault Garcia, et depuis, tout va bien pour le couple, entouré qu’ils sont, de leurs amis dans la belle villa du sud de la France.

Si tout allait bien jusque-là, il suffit parfois d’un rien pour que tout parte en vrille. On dirait bien que c’est ce qui est arrivé entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Le ton est rapidement monté entre le couple, lorsque Thibault Garcia s’est énervé contre sa femme Jessica Thivenin.

A la base de la dispute qui a éclaté ce mardi 13 octobre 2020, il semblerait qu’il y ait une sombre histoire de traque ou peut-être, est-ce d’orange et de truffe ? Ce qui est sûr, Thibault Garcia a pris la mouche, et Jessica Thivenin excédée, a lâché un : « T’es un fou toi…« .

Cette histoire de clash ressemble à une banale dispute d’amoureux, surtout que Thibault Garcia s’exclame à plusieurs reprises que sa femme n’a pas à lui dire ce qu’il doit faire. Face à la caméra, cette dernière a confié qu’elle voulait juste partagé un bon moment de rigolade avec son amoureux. Espérons que dans les prochaines émissions, cette histoire sera vite oubliée.

Des personnalités débarquent dans les Marseillais et le Reste du Monde

Pour retrouver le couple Jessica Thivenin et Thibault Garcia, c’est du lundi au vendredi à 19h50. A noter que le début de cette semaine a été marqué par une nouveauté. En effet, il y a un nouveau pré-générique, et on y découvre ce qui se passera par la suite. De quoi donner encore plus envie de regarder le programme.

Ce lundi, les téléspectateurs ont eu droit à des images alléchantes. Il semblerait qu’il y ait eu une confrontation entre Océane El Himer et Benjamin Samat. Mujdat, Victoria Mehault ou encore Milla Jasmine, débarquent dans l’aventure ; et la chérie de Thibault Garcia n’est pas contente du tout et le fait savoir, pour une raison qu’on ignore encore.

En tout cas, les fans de l’émission ont hâte de voir la suite, pour découvrir le dénouement de tout cela. Une chose est certaine, chacune des équipes accueillera de nouveaux candidats pour renforcer les rangs. Chez les Reste du monde, on sait qu’il y aura Charlotte Bob et Illan. Concernant les Marseillais, on s’attend à voir Eloïse et Nacca.