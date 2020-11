Jessica Thivenin : infestée de boutons sur une photo sans filtre, elle s’exprime !

La candidate des Marseillais ne cache rien aux abonnés de sa page. En septembre dernier, elle faisait savoir à ses fans qu’elle envisageait de subir une autre opération de la chirurgie esthétique après s’être refait plusieurs parties de son corps. Cette fois, la jeune femme a dévoilé ses problèmes de peau via une photo où elle s’affiche sans filtre.

Jessica Thivenin parle de ses problèmes de peau sur les réseaux sociaux

Ce n’est pas la première fois que l’épouse de Thibault Garcia évoque ses problèmes de peau sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Jessica Thivenin, comme la plupart de ses collègues de téléréalité, aurait eu recours à la chirurgie esthétique à plusieurs reprises. Tout ce qui compte pour ces dernières, c’est d’apparaître sans imperfections. En début d’année, Jessica Thivenin se confiait déjà sur ses problèmes de peau. Elle avait dû se rendre de toute urgence chez un médecin spécialiste en février afin de se faire suivre pour ses problèmes de peau. Elle annonçait avoir eu une espèce de bouton qui l’avait conduit chez un dermatologue. De retour chez son médecin, elle avait fait un compte rendu à ses fans et avait révélé qu’il s’agissait d’une « excroissance de peau infectée » que le dermatologue avait retirée.

Ce 9 novembre, les internautes n’ont pas manqué de remarquer que ses problèmes de peau avaient refait surface après la publication d’un cliché où elle se montre sans filtre. Ses admirateurs ont été surpris de découvrir des imperfections sur sa peau alors qu’elle n’en avait plus parlé depuis plusieurs mois. Jessica Thivenin et Julien Tanti seraient en froid après un enregistrement fortement partagé sur la toile qui accuse Manon Marsault d’avoir critiqué l’épouse de Thibault Garcia. C’est d’ailleurs ce qui préoccupe les internautes actuellement d’autant plus que la mère de Maylone n’a toujours pas réagi aux accusations de Julien Tanti.

Jessica Thivenin infestée de boutons

De son côté, Jessica Thivenin semble être préoccupée par quelque chose d’autre, notamment ses problèmes de peau. Cette dernière a décidé d’en parler sur son compte Instagram. En légende d’une photo d’elle sans filtre, elle a écrit un long message où elle parle de ses problèmes de peau « Je suis au bout de ma vie, ça me gratte les joues. Je ne le fais pas mais j’ai tellement envie de me gratter le visage. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je ne sais plus quoi faire. Enfin si, il faut que j’aille voir un dermatologue mais je me demande s’il va trouver d’où ça vient. Je n’ai jamais eu de problème de plaques ou d’autres trucs. Je vais vous montrer sans filtre, il y a plein de petits boutons qui gratouillent ».

À la suite de ses propos, elle a également confié à ses fans que c’est la première fois qu’elle fait face à ce type d’imperfections sur la peau. Heureusement pour la mère du petit Maylone qui est actuellement âgé d’un an, elle a pu obtenir un rendez-vous avec un dermatologue malgré cette période délicate de pandémie de coronavirus. Alors qu’elle s’interroge sur la provenance de ses problèmes de peau, certains abonnés de sa page n’ont pas manqué de lui rappeler son allergie par rapport à ses maquillages d’Halloween. D’autres pensent plutôt que cela proviendrait du masque de protection. Quoi qu’il en soit, sa rencontre avec le médecin spécialiste permettra de savoir exactement les causes de ces problèmes de peau.

Jessica et Thibault se sont confié il y a quelques jours sur une situation qui les avait traumatisés. De passage à l’endroit où leur fils Maylone avait été réanimé pour la première fois après avoir été victime d’un accident en décembre 2019, les deux tourtereaux se sont exprimés sur cette mauvaise période de leur vie. C’est sur les réseaux sociaux que la candidate s’est souvenue de ce triste événement. Toutefois, le couple reste soudé malgré ses malentendus avec les Tanti, qui étaient jusqu’ici leurs meilleurs amis. On espère que les tensions cesseront entre les deux couples de téléréalité.