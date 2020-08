Jessica Thivenin (Les Marseillais) : de nouveau enceinte ? La rumeur enfle et ses fans s’inquiètent pour sa santé !

Jessica Thivenin est un nom assez familier pour les amoureux de télé-réalité et notamment de « Les Marseillais vs Le Reste du Monde ».

Jessica pas au mieux de sa forme…

À en croire les dernières sorties de la jeune femme, celle-ci ne serait pas au sommet de sa forme depuis la fin du tournage de la fameuse émission de télé-réalité à laquelle elle participe. Selon les propos de la compagne de Thibault Garcia, son état de santé ne serait pas comme elle le voudrait, marqué par d’énormes fatigues répétées. Jessica Thivenin non plus ne comprendrait pas d’où lui vient cet état qu’elle traverse ces derniers jours ni quelle en serait la cause. C’est ce qu’on a pu comprendre d’après ses propos dans lesquels elle affirme ressentir des douleurs sur le côté tout en ignorant si elles proviennent de son foie ou de son rein.

Cependant, la jeune célébrité n’a pas fait mention d’une visite ou non chez le médecin. Des rumeurs lancées font mention d’un probable état de grossesse de la jeune blonde. Néanmoins, n’oublions pas qu’en décryptant l’actualité de la jeune femme, on pourrait bien comprendre qu’elle n’a pas ce genre de projet en vue pour l’instant. On se rappelle encore très bien des expériences compliquées qu’elle a vécues avec son fils Maylonne. Il est donc logique de penser que le souhait de la candidate serait de bien profiter de son temps avant toute nouvelle arrivée.

De nombreux candidats de télé-réalité célèbrent l’arrivée de leur premier enfant

Ces récentes périodes ont été marquées avec de belles annonces diffusées par certains candidats de télé-réalité. C’est ainsi que Rym et Vincent Queijo ont fait part de l’arrivée de leur premier enfant. Rym avait fondu en larmes suite à une grosse fatigue qui touchait son corps. Avec cet événement pas si loin de ce qui arrive à Jessica Thivenin, plusieurs internautes ne tarderont pas à soupçonner cette dernière d’attendre un second bébé.

Néanmoins, Jessica Thivenin prendra vite les choses en main en désapprouvant ces propos. Elle clamera par la suite avec certitude ne pas être enceinte. En principe, on pourrait penser que la jeune femme traverse donc une simple période de fatigue émotionnelle à la suite du dernier tournage de « Les Marseillais vs Le Reste du Monde 5 ». Ce qui est certain, c’est que sa communauté espère qu’elle se rétablira très vite.

Les précédentes mauvaises nuits n’ont pas aidé la jeune femme

Le moral de Jessica Thivenin avait déjà été atteint récemment. En effet, même si notre jolie blonde a été ravie d’avoir retrouvé sa petite famille après les tournages, il y a quand même un sujet qui la chagrine. Jessica passe plusieurs de ses nuits successives à faire des cauchemars, selon les propos avancés à son public. Elle-même n’a aucune idée des causes de ses mauvaises nuits qui à chaque fois étaient en rapport avec son fils. On pourrait y comprendre selon ses dires, que Jessica dort mal, très mal, et qu’elle est réellement tracassée par ces événements.

Par ailleurs, on peut voir à travers plusieurs autres vidéos de la candidate de télé-réalité que celle-ci n’aime pas particulièrement le sport. En effet, avec son moral au plus bas, la jeune dame n’arrive pas à trouver une explication à l’amour que beaucoup vouent à la pratique du sport. Selon elle, les exercices sportifs sont réalisés juste pour la forme, le physique et pour sa santé. Pas au point de devenir une véritable passion à laquelle on y consacrerait une grande partie de son temps. Elle aurait même été capable de les abandonner depuis fort longtemps.