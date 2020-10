Jessica Thivenin (Les Marseillais) : Elle dévoile des images de son postérieur après son opération ! Les fans sont déçus !

C’est cette année que la jeune femme a fait son grand retour à la télévision. Ayant traversé une période compliquée à cause de sa grossesse, elle est restée alitée pendant plusieurs semaines. Après cet épisode, son mari et elle ont décidé de prendre leur distance vis-à-vis de la télévision, afin d’être plus proches de leur fils Maylone. Après 2 ans d’absence, elle est désormais de retour. Il y a quelque temps, la jeune femme avait expliqué à ses fans qu’elle allait avoir recours à une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Après avoir montré les résultats de son opération, ses fans l’ont critiqué vivement en affirmant qu’il n’y avait aucune différence. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Elle s’assume fièrement

Avec son retour dans les Marseillais vs le reste du monde 5, Jessica Thivenin a conservé une excellente forme. La jeune femme avait précédemment évoqué le fait qu’elle était complexée par son physique. C’est sans doute pour cela qu’elle a décidé de recourir à des opérations de chirurgie esthétique. On se souvient qu’elle s’était précédemment refait le buste et le menton. Elle assume complètement ses actes et n’a jamais hésité à parler de ces opérations sur les plateaux de télévision.

Son honnêteté et son franc-parler font partie de son caractère qui sidère beaucoup de ses fans. Si la jeune femme a annoncé à ses 5,7 millions d’abonnés sur Instagram qu’elle avait envie de se refaire le postérieur, le résultat recherché n’est pas une croupe imposante, mais plutôt que son postérieur soit plus rebondi.

Des critiques de la part de ses fans

Après avoir annoncé cette décision à sa communauté sur Instagram, la mère de Maylone a clairement affirmé qu’elle n’avait rien à faire des critiques. Après son accouchement, elle s’était préalablement rendue chez le médecin afin de savoir dans quelle mesure elle pourrait effectuer son opération. Malgré tout le sport qu’elle a effectué, le volume de son postérieur ne semblait pas augmenter.

Après l’intervention chirurgicale, Jessica Thivenin est obligée de rester 45 jours sans s’asseoir. De toute évidence, cela va rendre son quotidien plus compliqué surtout avec le petit Maylone. Quand elle a dévoilé les résultats de son opération, les internautes semblaient très déçus. Ces derniers affirmaient qu’il n’y avait aucun changement entre avant et après l’opération.

Si certains fans n’ont pas hésité à la critiquer, d’autres l’ont défendu en expliquant que chacun est libre de faire ce qu’il souhaite de son corps. Pour beaucoup, la starlette de téléréalité a dépensé inutilement son argent.

Des résultats qui apparaîtront au fil du temps

Cela fait seulement quelques jours que la mère de Maylone a subi cette opération. Elle a d’ailleurs déclaré qu’elle était très douloureuse. Si les internautes sont déçus par le résultat, ce dernier n’est pas encore définitif. En effet, il faudrait laisser le corps s’habituer à cette nouvelle modification. La compagne de Thibault doit donc attendre plusieurs semaines avant de pouvoir découvrir les nouvelles courbes de sa silhouette.

Le chirurgien qui l’a opéré avait bien pris en compte les demandes de la jeune femme. Le travail a été bien exécuté pour que le résultat semble naturel comme toutes les autres chirurgies qu’elle a subies. Si pour les autres interventions elle avait été complimentée, la dernière en date n’a pas vraiment bluffé les internautes.