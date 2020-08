Jessica Thivenin: son fils Maylone est-il parvenu à vaincre sa maladie ? Elle fait le point sur son état de santé !

Il fut un temps ou l’état de santé de Maylone, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, était très critique.

Maylone va bien

Jessica étant une star de la télé-réalité, le cas de son fils était au cœur de nombreuses discussions parmi les téléspectateurs. Toutefois, ces derniers temps les nouvelles à propos de Maylone se sont estompées, à tel point que bon nombre de téléspectateurs ont oublié cet épisode.

Jessica Thivenin: Maylone en pleine forme ? https://t.co/qcIll4eOdn — MCE TV (@mce_tv) August 20, 2020

Cependant, Téléstar est revenue sur le sujet en interrogeant Jessica Thivenin. Selon la chaine de télévision, beaucoup de téléspectateurs seraient ravis d’avoir des nouvelles de sa petite famille, notamment sur l’état de santé de Maylone aujourd’hui. Alors Jessica Thivenin a répondu en tenant de rassurer ses fans que son fils va beaucoup mieux. Pour rappel, Maylone a souffert de complication respiratoire depuis qu’il est né. Cette maladie a d’ailleurs failli l’emporter plusieurs mois après sa naissance.

« Désormais, il se porte très bien ! Il rampe et grimpe partout. Je ne serais jamais revenue dans l’émission si ça avait été le contraire » a dit Jessica. De quoi réjouir et rassurer les nombreux fans qui suivent la belle star de la télé-réalité.

Jessica Thivenin (Les Marseillais) : son fils Maylone opéré, elle donne de ses nouvelles https://t.co/AdFcih6lTp pic.twitter.com/1qYyDolK50 — Voici (@voici) August 19, 2020

Désormais, tout est clair. Jessica Thivenin participe à l’émission « cross » parce que son fils va très bien et qu’elle n’a plus de raison de s’inquiéter à propos de son état de santé. Autrement, elle ne se serait jamais permis de réintégrer le programme.

L’épreuve pénible que Maylone et ses parents ont dû traverser

Il faut dire que la venue du petit Maylone au monde était déjà une épreuve très difficile pour lui et ses parents. En effet, pendant la grossesse Jessica Thivenin, les médecins qui la suivaient ont diagnostiqué un risque de fausse couche. De ce fait, il a fallu pratiquer une opération en urgence pour sauver le bébé qui voulait sortir avant l’heure. Ainsi, la grossesse de Jessica a dû être menée à terme et le bébé est né avant le moment prévu.

Cette intervention a épuisé la maman de Maylone qui a dû rester au lit pendant un certain temps. Quant à Maylone, ses ennuis n’ont fait que commencer. En effet, Jessica Thivenin a rapporté que ce dernier a dû subir une intervention chirurgicale dès sa venue au monde : « J’ai pu tenir mon bébé dans mes bras pendant quelques secondes, puis on me l’a vite enlevé à cause d’un problème d’atrésie de l’œsophage. Le tuyau qui le permet de manger normalement n’était pas encore formé » a-t-elle dit. Fort heureusement, cette intervention a été un succès, si bien que le problème du bébé a été vite réglé.

Cependant, Maylone n’était pas encore au bout de ses peines. En effet, quelque temps après avoir vécu auprès de ses parents dans leur foyer, il a dû retourner à l’hôpital. Cette fois-ci, sa mère a remarqué qu’il était dans un état inquiétant et l’a tout de suite emmené aux urgences. « Sa couleur était d’un bleu inquiétant. Puis, quand je suis descendue très vite, son teint est subitement devenu jaune, transparent » rapportait Jessica Thivenin. Heureusement, là encore, le problème a été vite réglé.

Aujourd’hui, Maylone va bien. Il faut dire qu’après avoir traversé autant d’épreuves, ses parents se réjouissent d’être sortis d’un long tunnel. Ils ont vécu dans la peur et l’angoisse de perdre leur bébé à tout instant. De ce fait, il leur a fallu du temps pour surmonter les séquelles laissées par les traumatismes qu’ils ont vécus causé par cette maladie qu’a contracté leur fils.