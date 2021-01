Jessica Thivenin et Thibault Garcia de nouveau critiqués : abandonnent-ils leur enfant ?

Certaines personnes sur Internet estiment que Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont tendance à abandonner leur enfant. En effet, le couple aurait tendance à privilégier la télé-réalité sans prendre en compte qu’ils ont désormais une famille. Les internautes peuvent alors partager des commentaires assez violents qui ne sont pas forcément fondés, mais, avec les réseaux sociaux, tout le monde se permet finalement de juger tout le monde. La jeune maman a donc pris une nouvelle fois la parole pour tenter de mettre un terme à cette polémique qui n’aurait pas lieu d’être.

Thibault Garcia et Jessica Thivenin retournent à la télé-réalité

Pour participer à la nouvelle saison des Marseillais, ils ont été contraints de quitter leur domicile bien sûr. Par contre, ils peuvent retourner chez eux le dimanche, cela leur permet notamment de profiter de leur enfant qui se développe à vive allure. Des candidats n’hésitent pas à tacler le couple de manière assez violente en précisant qu’ils sont finalement indignes. D’autres dépassent même les bornes en estimant que les deux stars du petit écran abandonnent leur enfant malade au profit d’une émission de télé-réalité.

Comme vous avez pu le comprendre, ce sont des accusations gratuites qui ne sont pas fondées, car les internautes ne connaissent pas la réalité .

. Jessica Thivenin a donc pu s’exprimer sur Instagram pour mettre les points sur les « i ».

Elle est bien sûr furieuse au vu des mots qui sont utilisés, elle précise que son fils est en parfaite santé et qu’il n’est pas malade.

Les internautes ont tendance à affirmer cela puisque le petit garçon est né avec une malformation de l’oesophage.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont d’ailleurs vécu l’enfer pendant de longs mois en jonglant avec les passages à l’hôpital. Ils ont même cru une fois que leur enfant était décédé sur le chemin. La jeune femme affirme que son fils va très bien et qu’il est plein de joie de vivre. Vous pouvez d’ailleurs suivre leurs péripéties sur Instagram et SnapChat. Bien sûr, elle n’a pas accepté tous les tournages depuis la naissance de son fils, Jessica Thivenin précise que certains ont été déclinés, car elle voulait se consacrer à son enfant.

Des vidéos réjouissantes du petit garçon

Pour mettre en avant ses propos, Jessica Thivenin n’a pas hésité à dévoiler des images de son petit garçon pour prouver qu’il allait bien et qu’il se déplaçait aussi très bien dans toute la maison. Le petit garçon évolue de jour en jour et vous pouvez aussi en apprendre un peu plus sur son quotidien à Dubaï grâce à Instagram ou SnapChat. Son papa ne semble pas avoir pris la parole, mais ce n’est pas la première fois que Jessica Thivenin est touchée par de tels propos haineux dévoilés sur les réseaux sociaux.

Dans tous les cas, le couple a pu ensuite s’envoler pour retrouver le tournage des Marseillais alors que celui des Anges est dans la tourmente après l’agression qui ne cesse de rythmer les quotidiens français. Deux personnes auraient été exclues après cette situation pointée du doigt sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le petit garçon de Thibault et Jessica, nous ne savons pas qui le garde pendant leur absence, mais il est sans doute entre de bonnes mains. Sur le compte Instagram, vous aurez des photos du couple qui met à jour très régulièrement leurs réseaux respectifs afin de combler la soif de cette communauté qui ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des jours.