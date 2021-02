Jessica Thivenin insultée : Thibault Garcia urine par terre et sa femme dévoile leurs conversations

Vous avez sans doute déjà croisé quelques gouttes d’urine dans les toilettes puisque votre partenaire n’arrive pas à viser. Jessica Thivenin semble avoir des problèmes similaires, mais, comme elle est très visible sur les réseaux sociaux, les agissements de Thibault Garcia ont rapidement fait le tour de la planète people. En effet, elle précise dans sa story Instagram que ses révélations ne sont pas forcément réjouissantes, mais elle s’en moque. Jessica Thivenin partage donc une information capitale puisque son « chéri a fait pipi par terre ».

Jessica Thivenin s’interroge, pourquoi ils n’y arrivent pas ?

Les femmes ont forcément une plus grande facilité alors que les hommes semblent avoir des difficultés pour viser les toilettes. Dans un premier temps, Jessica Thivenin partage donc son interrogation en précisant que son mari a donc uriné sur le sol et elle a eu la mauvaise surprise de marcher dans du mouillé. Rapidement, les messages avec son mari sont dévoilés et les internautes ont ainsi pu découvrir les réponses de Thibault Garcia.

Jessica Thivenin l’informe que ce n’est pas forcément très propre d’uriner par terre et surtout elle a marché dans le mouillé .

. Il tente bien sûr de s’excuser, mais la jeune femme semble être assez colère puisqu’elle le traite de « porc » et lui demande de nettoyer rapidement.

Le jeune homme tente alors une défense pour se sortir de cette situation en précisant qu’il pensait que June pourrait prendre sur lui.

Jessica Thivenin n’est donc pas dupe : « oui à côté du toilette, la prochaine fois fait pipi sur le tapis j’y croirais. Thibault Garcia révèle qu’il a pensé à mettre le tapis sur les gouttes d’urine pour tenter de se dédouaner, mais la jeune femme semble abasourdie par ces révélations, elle lui annonce qu’elle va l’afficher.

Elle a donc tenu ses promesses puisqu’elle a dévoilé sur Internet les conversations avec son mari. Ce dernier n’est toutefois pas le seul à se retrouver dans une telle situation puisque de nombreux hommes semblent avoir des difficultés pour uriner uniquement dans les toilettes et non sur la lunette ou à proximité.

La suite a rapidement été assez houleuse puisque Thibault Garcia ne pensait pas forcément que sa femme pourrait agir de la sorte, il sort alors une insulte à savoir « tu es une p*** ».

Jessica Thivenin est certaine qu’il pourra nettoyer

Lorsque Thibault Garcia découvre la story de sa chérie, il a sans doute été refroidi puisqu’il ne pensait pas forcément qu’elle pourrait partager cette histoire et surtout ses réponses. Toutefois, elle semble avoir eu gain de cause puisqu’elle sait désormais qu’il pourra nettoyer si toutefois il urine de nouveau sur le sol. Elle lui demande également de l’aimer, mais sa réponse montre apparemment son agacement : « pas trop là ».

Si vous souhaitez suivre les péripéties du couple qui a déposé ses valises à Dubaï, sachez qu’ile st possible de suivre la nouvelle saison des Marseillais. En effet, le tournage a été réalisé dans ce pays à cause sans doute de la crise sanitaire qui touche la France et d’autres nations. Ils ont été absents des réseaux pendant plusieurs jours à cause de ce tournage et Jessica Thivenin a pu aussi vous dévoiler sa grossesse alors qu’elle tournait cette émission de télé-réalité.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jessica Thivenin est enceinte de son second enfant, elle semble être à quelques semaines seulement, mais elle a souhaité partager la bonne nouvelle puisqu’il était difficile selon elle de garder un tel secret sur un plateau de tournage.