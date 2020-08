Jessica Thivenin : une photo d’elle enfant fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux !

C’est avec beaucoup d’émotion que Jessica Thivenin, la célèbre candidate de la téléréalité les Marseillais vs le reste du monde, a partagé avec ses followers, une photo d’elle enfant. Ce qui a suscité de vives réactions sur la toile.

Un cliché inédit de Jessica Thivenin

En effet, Jessica Thivenin est une célébrité très suivie sur les réseaux sociaux. En couple depuis quelque temps avec l’ex-compagnon et ancien candidat des Marseillais, Thibault Garcia, la jeune femme ne cesse de faire parler d’elle. La plupart des stars n’hésitent pas à publier leurs photos d’enfance afin d’amener leurs fans à réagir sur leurs apparences quand ils étaient beaucoup plus jeunes. C’est le cas de la jeune candidate des Marseillais de 30 ans.

Elle décide de poster un cliché d’elle, enfant et la jeune femme est totalement méconnaissable. Une photo qui n’a laissé aucun de ses fans indifférents au regard de la grande différence qui existe entre la petite fillette d’environ 6 ans et la star de téléréalité Jessica Thivenin. On connaît la candidate de 30 ans pour sa forte personnalité ainsi que pour sa franchise et c’est sans doute l’une de ses qualités qui lui a toujours attiré les foudres de ceux qui la suivent sur la toile. Cela peut s’expliquer avec le message qu’elle a profité de mettre en légende sur sa photo où elle évoque son caractère et cela permet de comprendre qu’elle est dotée de cette personnalité depuis sa tendre enfance.

Une photo très commentée sur le web

Les publications de Jessica Thivenin comme celles de la plupart des stars de téléréalité, ne passent pas inaperçues sur les réseaux sociaux. Sa récente photo, où on la voit alors qu’elle était encore enfant, a été très appréciée par ses fans qui n’ont pas hésité à donner leurs avis. La majorité des commentaires abondaient dans le sens que la jeune femme était adorable lorsqu’elle était fillette. Lorsqu’on se réfère aux photos de son fils Maylone, on voit rapidement les traits de ressemblance avec sa mère sur sa photo d’enfance. Il faut néanmoins rappeler que ce n’est pas la première fois que la candidate des Marseillais vs le reste du monde partage des photos d’elle étant encore enfant. On a toujours vu les traits de similitudes qui existent entre le petit Maylone et sa génitrice.

Actuellement, la jeune femme passe des moments agréables avec son amoureux Thibault pour leurs vacances d’été. Elle en a profité pour partager l’une de ses photos souvenirs avec sa communauté. C’est une manière pour la star d’entretenir ses followers alors que ces derniers attentent impatiemment la diffusion de la cinquième saison de la téléréalité les Marseillais vs le reste du monde. D’après les rumeurs qui sortaient lors du tournage, cette saison sera riche en surprises. Bien que Jessica Thivenin soit méconnaissable sur cette photo, elle est plutôt très appréciée par sa communauté, une preuve que la candidate de la téléréalité française est aimée.

C’est en 2014 à Rio au Brésil que Jessica Thivenin avait rejoint le casting des Marseillais vs le reste du monde. Depuis son entrée dans cet univers, la jeune femme est devenue une personnalité emblématique d’autant plus qu’elle n’hésite pas un seul instant à présenter son caractère de « casse-tête bonbon ». Dans les différentes émissions des Marseillais vs le reste du monde, elle s’affirme comme une adversaire redoutable. Ce cliché d’elle enfant a bénéficié de beaucoup de j’aime et de compliments. De toutes les façons, la candidate continue de mettre en avant sa beauté subliminale.