Jesta et Benoit (Koh-Lanta) bientôt parents pour la deuxième fois : ils révèlent le sexe de leur enfant !

Si cette nouvelle les comble de bonheur, ils ont décidé de dévoiler le sexe de leur nouveau bébé.

En participant à Koh-Lanta les quatre terres, Jesta Hillmann et Benoît Assadi ignoraient certainement que l’amour les attendait au détour du chemin. Pourtant, les voilà aujourd’hui ensemble, plus amoureux que jamais. Ils ont même déjà eu un premier enfant et l’arrivée du second est imminente. Ils avaient révélé la bonne nouvelle à leurs abonnés sur les réseaux sociaux et le ventre de Jesta révèle bien de nouvelles courbes. Si beaucoup se demandaient quel sera le sexe de ce nouveau bébé, le couple a décidé de répondre le dimanche 11 octobre dernier à travers une vidéo qu’ils ont publiée sur Instagram. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une fille ou un garçon ?

La famille Assadi s’agrandit. Les fans attendaient de savoir qui sera ce nouveau membre. Une petite fille ou un petit garçon ? L’attente aura été assez longue et Jesta et Benoît ont finalement décidé de lever le voile sur ce mystère. On se souvient que c’était en août dernier que le couple avait annoncé la venue de leur prochain bébé.

Ainsi, sur son compte Instagram, la jeune mère a partagé un clip vidéo très énigmatique avec une légende qui augmente le suspens. « It’s a… », a-t-elle écrit comme pour laisser les internautes deviner la suite. C’est dans cette fameuse vidéo que les fans du couple ont découvert quel est le sexe de ce deuxième bébé. Les deux parents s’y sont pris d’une manière bien unique.

En effet, on les voyait en train de tirer sur des ballons avec des fléchettes. Ils ont continué leur petite scène jusqu’à ce que l’une des fléchettes touche l’un des ballons, qui a déversé de la gouache bleue. Il n’y a désormais plus de doute. Jesta Hillmann et Benoit Assadi attendent un petit garçon !

Une préférence pour les garçons ?

Les deux amoureux ont déjà un premier garçon qui les comble de bonheur. En août dernier, pendant qu’elle accordait un entretien à Voici, la jeune femme avait révélé qu’elle voulait un deuxième « petit boy ». On peut bien dire que son vœu a été exaucé.

Cependant, Jesta n’écartait pas la possibilité que son deuxième enfant soit une fille. Elle avait même déclaré qu’elle en serait très heureuse. La mère du petit Juliann se réjouit certainement du fait que son aîné et son deuxième enfant n’auront que quelques mois d’écart. Ils seront donc très proches et pourront jouer ensemble.

Déjà un prénom pour ce nouveau membre de la famille ?

Le couple est aux anges. S’ils n’ont pas donné plus de détails sur leur second bébé, on peut bien être certain qu’ils ont déjà trouvé le prénom qu’ils lui donneront. La jeune maman avait précédemment confié qu’elle et son mari avaient eu un coup de cœur pour un prénom en particulier au cas où il s’agirait d’un garçon. Aujourd’hui, ils sont bien fixés et seront plus que ravis d’accueillir le petit frère de Juliann dans quelques mois.

Quoi qu’il en soit, les fans sont très heureux pour le couple et n’ont pas hésité à leur adresser leurs félicitations dans les commentaires. Si certains parmi eux espéraient que ce soit une fille, d’autres se contentaient de les complimenter. Des mots très chaleureux qui ne manqueront pas de faire plaisir aux parents du petit Juliann.