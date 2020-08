Jesta et Benoit (Koh Lanta) : le couple emblématique de l’émission annonce l’arrivée de leur bébé !

C’est la bonne nouvelle que Jesta et Benoit viennent de diffuser il y a quelques heures sur leurs réseaux sociaux.

Une nouvelle postée par le couple sur leurs comptes Instagram qui vient confirmer les doutes…

C’était le 15 juillet dernier que le petit Juliann, premier fruit de l’union entre Benoît et Jesta fêtait son premier anniversaire. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que les deux ex-aventuriers annoncent une nouvelle qui en ravira certainement plus d’un.

En effet, c’est sur leurs comptes Instagram que l’information a été diffusée. On peut lire à travers un message la joie de Jesta quand elle affirme avoir précédemment fêté leur 4ème année d’union et que la famille se préparait à accueillir un nouveau bébé.

Selon Jesta, leur couple a tellement d’amour à donner qu’ils se voient très heureux et reconnaissants d’être en voie d’élargir le cercle familial. Nombreux sont ceux qui en doutaient auparavant, et c’était déjà devenu un peu plus compliqué de garder cette information à l’ombre. Selon Jesta, son ventre déjà bien arrondi ne pouvait plus être caché aux yeux des gens qui la croisent dans les rues.

Un grand soulagement pour la nouvelle future mère qui montre à travers son message son immense plaisir de pouvoir enfin se libérer d’un petit secret que le couple cachait depuis plusieurs mois. Le couple rêvait depuis toujours d’avoir des enfants aux âges rapprochés, même s’il ne cache pas qu’il va falloir batailler dur afin de se conformer à une toute nouvelle organisation.

Jesta et Benoit : une rencontre qui n’avait rien de romantique !

Comme on peut l’imaginer, on ne prévoit pas venir sur Koh-Lanta dans l’objectif d’y trouver son âme-sœur. Cependant, c’est bien ce jeu qui a réuni Jesta Hillmann et Benoît Assadi. En effet, tout a commencé dans l’édition « l’île au trésor » en 2016 du jeu tant admiré par plusieurs jusqu’à ce jour. Après avoir été finalistes et grand gagnant respectivement, Jesta et Benoit se sont jurés fidélité pour toute leur vie. Dans cette dynamique de bonnes nouvelles, l’arrivée de leur premier garçon Juliann ne tardera point.

Par ailleurs, Jesta et Benoit, c’est aussi l’union de deux influenceurs qui ne peinent pas à se confier de façon régulière sur les réseaux sociaux. Cela peut se traduire même par des publications quotidiennes ou presque d’une photo en compagnie de leur bébé. Sans surprise, le couple avait accepté se confier à Denis Brogniart dans un live incontournable comme on peut l’imaginer le soir du début du confinement.

C’est ainsi que le vendredi 17 avril 2020, leurs fans ont pu assister à un entretien avec l’animateur et on a pu découvrir qu’aucun membre du couple n’avait en esprit de se mettre en couple dès leur arrivée sur l’île. Benoît avait expliqué qu’il n’y avait aucune ambiguïté et qu’il n’avait pas besoin d’être perturbé. Ce dernier était venu pour gagner et était vraiment focus sur son objectif. Le grand gagnant de la saison en s’exprimant, a révélé qu’ils étaient beaucoup plus plongés dans l’aspect stratégique et que Jesta n’avait pas droit à sa confiance. Néanmoins, cela n’empêchera pas les deux tourtereaux de vite se repérer.

À en croire les propos de Jesta, celle-ci avait quand même trouvé son amoureux beau garçon, grand et mignon. Cependant, ce n’est qu’après avoir fini les poteaux qu’elle s’est vraiment intéressée au jeune homme. Ils se sont retrouvés comme étant les deux derniers sur l’île, et ce cadre idyllique n’a fait que les mener à mieux se connaître. À la fin du jeu, Jesta et Benoît passeront trois jours supplémentaires sur l’île avant de retourner en France et c’est à ce moment que l’idée de se mettre ensemble leur traversa l’esprit, a expliqué la jeune maman de Juliann.

Comme on le dit souvent, les vraies et belles histoires d’amour, partent souvent de rien du tout pour devenir un vrai conte de fée. On va donc souhaiter une heureuse vie au couple en compagnie de leurs enfants !