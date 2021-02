Jesta et Benoît (Mamans et célèbres) : ils partagent une très bonne nouvelle, découvrez les images !

C’est encore une fois un scandale que l’on imaginait pouvoir lire concernant Koh Lanta, l’émission de télé-réalité présentée par Denis Brogniart, mais cette-fois ci on a pu avoir l’occasion de retrouver d’anciens candidats de l’émission faire parler d’eux pour une très bonne nouvelle, et pas des moindres ! En effet, comme on pouvait s’en douter depuis maintenant plusieurs semaines, la candidate Jesta allait être sur le point d’accoucher.

Pour les millions de français qui ont pu la voir à la fois dans l’émission Koh Lanta mais également dans le jeu de télé-réalité Mamans et célèbres, cela a été une très belle opportunité de faire la fête comme il se doit afin d’accueillir une nouvelle assez déconcertante pendant la crise que nous sommes toutes et tous en train de traverser actuellement.

Il faut dire que les fans de Koh Lanta et de Mamans et célèbres n’ont pas toujours le temps de se réjouir notamment quand on peut voir certains drames arriver ici et là dans l’actualité ou concernant des anciens candidats de ces deux émissions respectives. Mais aujourd’hui, plus besoin de devoir verser des larmes de tristesse, voici une bonne nouvelle qui devrait vous aussi vous faire vraiment plaisir en la lisant !

Jesta (Mamans et célèbres) : elle partage son bonheur sur les réseaux sociaux avec des clichés assez incroyables

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jesta ASSADI HILLMANN 💍 (@jesta_hillmann)

On ne s’attendait pas de si tôt à voir l’ancienne candidate de Koh Lanta et de Mamans et célèbre prendre de nouveau la parole concernant sa maternité. Il faut dire que la jeune femme a d’ores et déjà pu communiquer par le passé sur le fait d’être maman et on imagine qu’elle avait peut être pu ressentir une certaine pression de tous ses fans pour pouvoir ainsi partager de nouveaux clichés de son enfant qui vient à peine de naître.

Cela a été également le cas pour de nombreuses autres personnalités en France et à l’international qui se doivent également de partager parfois même s’ils hésitent des photos de leurs jeunes bambins, seulement après quelques heures après être venu au monde. On se souvient notamment de la chanteuse Shy’m qui a diffusé des clichés durant sa grossesse mais également en train d’allaiter, ce qui n’avait pas manqué de choquer littéralement une partie de son audience qui n’avait pas du tout apprécié le geste !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jesta ASSADI HILLMANN 💍 (@jesta_hillmann)

Jesta et Benoît (Mamans et célèbres) : ils diffusent un cliché à la maternité où ils sont plus heureux que jamais

Alors que nous vivons une période si difficile, certains français font heureusement encore de nombreux efforts et arrivent en effet à se décider pour faire des enfants, ce qui reste une très bonne nouvelle !

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram, que l’on a pu donc redécouvrir le couple assez mythique de Koh Lanta en train de partager un moment de bonheur. Sur le cliché, comme vous avez sans aucun doute pu le voir, on peut ainsi voir Jesta, la candidate de Mamans et célèbres, ainsi que Benoît, le valeureux candidat de Koh Lanta, en train de célébrer l’arrivée tant attendue de leur nouvel enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jesta ASSADI HILLMANN 💍 (@jesta_hillmann)

En tout juste quelques heures seulement, les fans se sont précipités pour pouvoir dire tout le bonheur qu’ils souhaitaient au couple à qui tout semble réussir !