Jesta Hillmann lève le voile sur une vérité après l’accouchement, le ventre gonflé et flasque

Certaines femmes s’affichent avec un ventre plat et quelques kilos en mois moins d’une semaine après un accouchement. Si cela est possible, d’autres utilisent massivement les filtres sur les réseaux sociaux. Il faut donc savoir que le ventre est forcément traumatisé après 9 mois et Jesta Hillmann dévoile donc cette vérité sans aucun tabou et sans la peur d’avoir des messages et des critiques. 11 jours après son accouchement, la jeune femme qui a pu accueillir son second enfant réalise qu’elle a des vergetures, un ventre gonflé et surtout flasque.

Les confidences de Jesta Hillmann sur sa silhouette

Avec son compte Instagram et notamment les stories, elle peut partager sa vérité qui permettra à certaines femmes de ne pas complexer. En effet, face à des corps de rêve affichés seulement quelques jours après un accouchement, des femmes peuvent complexer. Dans tous les cas, Jesta Hillmann révèle que son ventre est encore tout flasque et gonflé puisque l’accouchement est récent, son petit garçon a vu le jour il y a moins de deux semaines.

La star de la télé-réalité qui a également pu participer à Koh Lanta révèle qu’elle n’est pas comme certaines femmes qui ont un ventre plat juste après l’accouchement .

. Jesta Hillmann révèle qu’elle a encore le ventre d’une femme enceinte à son 7e mois.

Elle avait également des craintes, car pour sa première grossesse, elle avait eu de nombreuses vergetures.

La jeune femme craignait que pour cette seconde naissance, son corps soit encore plus malmené.

Jesta Hillmann lève le voile alors sur les vergetures qui ne sont pas systématiques et ce fut notamment le cas pour cette seconde grossesse. Elle estime qu’elle a des traces de grossesse encore, mais « aucune nouvelle vergeture ». Sur son compte Instagram, la jeune femme avait notamment partagé des photos de sa grossesse et certains avaient pu constater que son ventre avait été quelque peu malmené à cause des vergetures.

En effet, lorsque le ventre prend de l’ampleur et, si la peau n’est pas assez élastique, elle a tendance à craquer, ce qui se traduit forcément par des cicatrices violettes. Ces dernières peuvent disparaître après l’accouchement si vous multipliez les soins, mais les marques sont parfois à vie sur le corps des femmes, ce qui entraîne aussi des complexes.

Jesta Hillmann attaquée par des commentaires négatifs

Comme c’est le cas pour toutes les personnalités qui peuvent s’afficher sur les réseaux sociaux, la compagne de Benoît a fait les frais de quelques critiques peu réjouissantes. Certains ont précisé qu’elle avait en réalité une quantité astronomique de vergetures. D’autres n’ont pas hésité à préciser que les filtres pouvaient clairement aider à faire disparaître ces cicatrices. La jeune femme a décidé de répondre sans aucun tabou à tous ces commentaires en précisant qu’ils étaient finalement affligeants.

Jesta Hillmann a aussi dévoilé la fameuse photo sur laquelle vous pouvez découvrir les marques rouges de la jeune femme en bas du ventre. La compagne de Benoît et cette maman de deux petits garçons précise tout de même que les vergetures étaient très rouges à ce moment, mais elles ont pu s’estomper avec le temps. Elle n’est toutefois pas la seule à être impactée par les vergetures et elles n’apparaissent pas forcément avec les grossesses.

Si vous avez tendance à prendre rapidement du poids, vous aurez aussi ces marques que ce soit sur le ventre, les cuisses, les bras… Les femmes ne sont pas les seules à être touchées puisque les hommes ne sont pas épargnés. De plus, lorsque la perte de poids est au rendez-vous, les traumatismes sont toujours présents sur la peau.